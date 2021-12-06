Как ежедневное употребление витамина С влияет на организм

Как ежедневное употребление витамина С влияет на организм

Знаете ли вы, как ежедневное употребление витамина С влияет на ваш организм?

Витамин С, он же L-аскорбиновая кислота, естественным образом содержащийся в некоторых продуктах питания, добавляется в другие, а также доступен как диетическая добавка, объясняет Национальный институт здоровья.

По словам доктора медицинских наук, врача экстренной медицинской помощи Даррена Марейниса, витамин С необходим для любой диеты, и важно знать, как ежедневное употребление витамина С влияет на ваш организм.

«Витамин С находится во многих продуктах питания и не синтезируется организмом. Это нужно проглотить», — объяснил он.

Источниками аскорбиновой кислоты являются цитрусовые, перец, брюссельская капуста, помидоры, дыня, картофель, клубника и шпинат. Однако некоторые люди предпочитают принимать его в форме добавок.

Витамин С оказывает антиоксидантное действие

Витамин С является антиоксидантом, то есть он может помочь предотвратить повреждение клеток. Таким образом, это может помочь предотвратить проблемы со здоровьем, где окислительный стресс играет роль.

Витамин С может повысить выработку коллагена

Он необходим для биосинтеза коллагена. Вот почему аскорбиновая кислота является ключевым ингредиентом многих средств по уходу за кожей.

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Улучшает работу сердца

Есть доказательства того, что витамин С может помочь избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из самых больших исследований, в котором приняли участие более 85 000 женщин, показало, что потребление витамина С как в пищевой, так и в пищевой форме снижает риск ишемической болезни сердца. Остальные обнаружили, что это может снизить риск инсульта.

Витамин С может помочь предотвратить потерю зрения

Аскорбиновая кислота может помочь предотвратить и даже лечить возрастную макулярную дегенерацию и катаракту, две основные причины потери зрения у пожилых людей.

Витамин С может помогать выздороветь от простуды

Аскорбиновую кислоту обычно считают иммуностимулятором. Однако это может быть не столь эффективным в предотвращении простуды, как вы думаете. Витамин С может помочь сократить продолжительность обычной простуды, говорит доктор Марейнис.

Добавки витамина С могут сократить продолжительность простуды и облегчить тяжесть симптомов в общей популяции, возможно, из-за антигистаминного эффекта высоких доз витамина С.

Витамин С может вызвать расстройство желудка

Хотя витамин С имеет низкую токсичность и, следовательно, не вызывает серьезных побочных эффектов при высоком употреблении, однако он может вызвать желудочно-кишечные нарушения, включая диарею, тошноту и спазмы в животе.

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Витамин С может вызвать образование камней в почках

Есть некие противоречивые подтверждения того, что огромное количество витамина С может «повысить выведение оксалата и мочевой кислоты с мочой», что может содействовать образованию камешков в почках.

Витамин С может помочь предотвратить дефицит железа

Витамин С помогает вашему организму усваивать железо. Одно исследование показало, что всего 100 мг витамина С могут улучшить усвоение минерала, расстраивающего кровь на 67%. Что касается себя, подумайте, достаточно ли вы получаете витамина С.