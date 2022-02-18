Как готовить капусту. чтобы получить максимальную пользу: диетолог назвал преимущества крестоцветных

Овощ часто недооценивают.

Капуста имеет плохую репутацию, когда дело доходит до разговора об овощах. То ли из-за того, что люди считают ее пресной и скучной, то ли просто не знают, как готовить.

На самом деле это один из основных ингредиентов многих блюд, что богат витаминами.

«Брокколи, цветная, брюссельская и белокочанная капуста — удивительные овощи, потому что в них мало калорий и много полифенолов и антиоксидантов, включая витамин С», — говорит диетологиня Эмбер Панконин.

Як зберігати капусту вдома: перевірені способи / pixabay.com

В капусте также много клетчатки, что делает ее более сытным продуктом, а также идеальным для жарки или запеканки.

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, которые могут вызвать окислительный стресс, следовательно, и рак, болезни сердца или дегенерацию желтого пятна», — говорит диетологиня.

Диета, богатая крестоцветными овощами, такими как капуста, может помочь снизить риск хронических заболеваний.

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Антиоксиданты противодействуют окислительному стрессу, поэтому капуста является отличным дополнением к вашему рациону.

В частности, капуста также может быть эффективной в профилактике рака толстой кишки. Исследование 2018 года, опубликованное в Immunity, показало, что мыши, которых кормили капустой, имели положительный иммунный ответ ЖКТ, который защищал животных от воспаления.

Як зберігати капусту взимку: перевірені способи для квартири і будинку / Pexels

По словам диетологов, помимо того, что это может снизить риск развития рака и предотвратить хронические заболевания, это еще и разумный выбор, когда речь идет о вкусном блюде, которое легко приготовить.

«Как кулинар-диетолог, я люблю капусту не только потому, что она питательна, но и потому, что она супердоступна, ее легко приготовить. Готовьте капусту как можно более щадящими способами. Лучше есть в сыром виде в салатах, солите, но также можете запекать и тушить с другими овощами», — говорит диетологиня.