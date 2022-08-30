Как готовить картофель, чтобы получать наибольшую пользу

Картофель – очень универсальный овощ. Есть много способов ее приготовления, а также разных рецептов. Этот корнеплод, как и многие другие, обеспечивает многочисленные пищевые преимущества, которые могут помочь вашему организму многими способами.

Самый здоровый способ есть картофель – это оставить его шкуркой и запечь.

Самый здоровый способ есть картофель – это запекать его с кожурой.

Также читайте Пастуший пирог: рецепт традиционной английской картофельной запеканки с фаршем

Печеный картофель не добавляет дополнительных калорий, как жарка или жарка в масле.

Покидая кожуру на картофеле, вы получите дополнительные питательные вещества. Например, одна картофельная кожура, примерно 58 г, содержит 4,5 г клетчатки и 332 мг калия (что является хорошим источником калия в вашей суточной норме). Это означает, что половина общего количества клетчатки среднего картофеля происходит из кожуры.

Фото: pixabay.com

Средняя картофелина содержит около 110 калорий.

Согласно исследованию в журнале Nutrients, кроме того факта, что картофель может способствовать потреблению необходимых витаминов и микроэлементов, его потребление требует меньше энергии, чем макароны или рис. Поэтому рекомендуется включить картофель в рацион.

Однако важно отметить, что не любой способ употребления картофеля будет здоровым. Даже запеченное с кожурой может иметь свои недостатки.

Также некоторые добавки к картофелю (масло, сметана, подливка и кусочки бекона) имеют низкую питательную ценность и слишком много калорий, поэтому важно выбрать такие, которые помогут вам чувствовать себя сытыми, а также не разрушат его ценность.

Лучше добавьте в картофель соус сальса или чили, а также овощи и немного тертого пармезана.

Читайте также: