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Как грудное вскармливание влияет на вес женщины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
1 мин
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Как грудное вскармливание влияет на вес женщины

Фото: pixabay.com

Кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Следовательно, следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.

Не стоит «есть за двоих» – норма калорий для кормящей мамы должна быть всего на 330-400 килокалорий в сутки выше, чем она потребляла до беременности.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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Дата публикации
Просмотры
23
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