Как грудное вскармливание влияет на вес женщины

Кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.
Об этом пишет UNICEF Ukraine.
Следовательно, следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.
Не стоит «есть за двоих» – норма калорий для кормящей мамы должна быть всего на 330-400 килокалорий в сутки выше, чем она потребляла до беременности.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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