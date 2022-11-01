Как хранить грудное молоко в условиях отсутствия электричества: простые советы

В условиях чрезвычайной ситуации и отключения электричества следует знать о важных правилах и условиях хранения грудного молока.
Об этом пишет UNICEF.Ukraine в Facebook.
- Если возможно, перед ожидаемым отключением электроэнергии переместите все грудное молоко в заднюю часть морозильной камеры (это самая холодная часть) и убедитесь, что морозильная камера заполнена или пустые места заполнены смятой газетой, чтобы уменьшить поток воздуха.
- После отключения электроэнергии не открывайте дверцу холодильника и морозильника надолго.
- Холодильник без питания сохраняет продукты до 4 часов, если вы не открываете дверцу.
- Морозильная камера без питания сохраняет продукты примерно 48 часов (24 часа, если камера заполнена наполовину), при условии, что вы не открываете дверцу.
- Молоко все еще считается замороженным, если в нем видны кристаллы льда.
- После того, как молоко разморозилось, его нужно использовать в течение 2 часов и нельзя повторно замораживать.
Главное правило безопасного хранения грудного молока: если у вас есть малейшее сомнение в качестве молока или условиях хранения, выливайте его.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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