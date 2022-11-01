Как хранить грудное молоко в условиях отсутствия электричества: простые советы

В условиях чрезвычайной ситуации и отключения электричества следует знать о важных правилах и условиях хранения грудного молока.

Об этом пишет UNICEF.Ukraine в Facebook.

Если возможно, перед ожидаемым отключением электроэнергии переместите все грудное молоко в заднюю часть морозильной камеры (это самая холодная часть) и убедитесь, что морозильная камера заполнена или пустые места заполнены смятой газетой, чтобы уменьшить поток воздуха.

После отключения электроэнергии не открывайте дверцу холодильника и морозильника надолго.

Холодильник без питания сохраняет продукты до 4 часов, если вы не открываете дверцу.

Морозильная камера без питания сохраняет продукты примерно 48 часов (24 часа, если камера заполнена наполовину), при условии, что вы не открываете дверцу.

Молоко все еще считается замороженным, если в нем видны кристаллы льда.

После того, как молоко разморозилось, его нужно использовать в течение 2 часов и нельзя повторно замораживать.

Главное правило безопасного хранения грудного молока: если у вас есть малейшее сомнение в качестве молока или условиях хранения, выливайте его.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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