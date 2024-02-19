Как использовать луковую шелуху: 6 неожиданных советов для здоровья

Говорить о пользе лука можно долго, но знали ли вы о ценности шелухи?

Луковую шелуху или выбрасывают или оставляют для удобрений. Каждый год некоторые хозяйки берут его для окрашивания яиц на Пасху. На самом деле в луковой шелухе есть множество полезных свойств.

Об этом пишет Times of India.

Чем уникальна луковая шелуха?

Лузги лука часто выбрасывают, но оно на самом деле богато пищевыми волокнами, способствует пищеварению и помогает поддерживать здоровье кишечника. Оно также содержит флавоноиды, в частности кверцетин, обладающий антиоксидантными свойствами, помогает уменьшить воспаление и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, луковая шелуха богата витаминами и минералами, включая витамин С, витамин А, кальций и калий, которые способствуют иммунной функции, здоровью зрения, прочности костей и электролитному балансу.

Антиоксидантные свойства

Лузга лука содержит высокий уровень флавоноидов, таких как кверцетин, обладающих высокими антиоксидантными свойствами. Эти антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, уменьшая окислительный стресс и снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Противовоспалительные эффекты

Соединения, содержащиеся в луковой шелухе, в частности кверцетин, обладают противовоспалительными свойствами. Употребление экстрактов или настоев шелухи может помочь облегчить воспаление при таких заболеваниях, как артрит и воспалительные заболевания кишечника.

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Здоровье кожи

Лузга лука содержит соединения, которые способствуют здоровью кожи, в том числе витамины, минералы и флавоноиды. Местное применение экстракта или настоя шелухи может помочь успокоить раздраженную кожу, уменьшить покраснение и способствовать заживлению ран.

Уход за волосами

Экстракты шелухи иногда используют в средствах по уходу за волосами из-за их потенциальных преимуществ. Они могут помочь укрепить волосяные фолликулы, уменьшить выпадение волос и способствовать их росту. Некоторые люди также используют настои шелухи в качестве натурального ополаскивателя для волос, чтобы улучшить его блеск и послушание.

Здоровье пищеварения

Лузга лука содержит пищевые волокна, которые поддерживают здоровье пищеварения, способствуя регулярному стулу кишечника и предотвращая запоров. Кроме того, флавоноиды, содержащиеся в шелухе, могут оказывать пребиотическое действие, способствуя росту полезных бактерий кишечника. Лузги лука можно добавлять в рацион, заваривая простой чай из луковой шелухи или делая приправу из луковой шелухи.

Натуральный краситель

Лузгу лука можно использовать как натуральный краситель для окрашивания тканей, яиц или даже волос. Наружная кожура лука содержит пигменты, которые дают разные оттенки желтого, оранжевого и даже красновато-коричневого цвета, когда их извлекают и используют в качестве красителя.

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