Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: какие продукты нужно есть

Что такое и почему целлюлит

Неровности на поверхности кожи, ямочки, чаще всего возникающие на ногах, бедрах, ягодицах свидетельствуют о наличии целлюлита. Но его не следует бояться. У каждого есть жир или «жировая ткань», которая в среднем составляет 10-15% от общей массы нашего тела. Это количество жировой ткани в организме изменяется в зависимости от пола, возраста, генетики и других факторов.

Кроме того, на самом деле целлюлит не является жиром, он возникает в результате накопления жира, когда коллагеновые волокна, соединяющие жир с кожей, растягиваются или разрушаются, таким образом позволяя жировым клеткам или «адипоцитам» выпячиваться.

Популярные наружные средства для лечения целлюлита, равно как и разнообразные добавки не очень эффективны, так как временно улучшают внешний вид кожи, но не решают основную проблему, не влияют на причины.

В то время как контроль веса, здоровое питание, увлажнение и достаточная физическая активность оказываются более эффективными в контроле целлюлита на длительный период.

Наиболее действенным средством против целлюлита является уменьшение жира путем увеличения мышечной массы. Лишний вес делает целлюлит более заметным. Поэтому желательно снизить количество калорий, меньше потреблять сахара, увеличить физические нагрузки. И потреблять продукты, которые помогут снизить целлюлит.

Как уменьшить целлюлит: какие продукты есть

Черника . Потребление фруктов, в частности черники влияет на снижение массы тела. Кроме того, снижает риск хронических заболеваний, в частности, положительно влияет на высокое кровяное давление.

. Потребление фруктов, в частности черники влияет на снижение массы тела. Кроме того, снижает риск хронических заболеваний, в частности, положительно влияет на высокое кровяное давление. Чечевица для борьбы с целлюлитом будет отличным гарниром. Вместе с другими бобовыми чечевицей являются отличными источниками клетчатки. Они приводят к умеренной потере веса, если их потреблять регулярно.

для борьбы с целлюлитом будет отличным гарниром. Вместе с другими бобовыми чечевицей являются отличными источниками клетчатки. Они приводят к умеренной потере веса, если их потреблять регулярно. Груши являются одними из самых волокнистых фруктов в супермаркете. Груша среднего размера содержит примерно 6 г клетчатки, что поможет быстро почувствовать сытость, что в конечном итоге приведет к потере лишнего веса.

являются одними из самых волокнистых фруктов в супермаркете. Груша среднего размера содержит примерно 6 г клетчатки, что поможет быстро почувствовать сытость, что в конечном итоге приведет к потере лишнего веса. Регулярное потребление темной листовой зелени, а также насыщенно оранжевых или желтых овощей способствует уменьшению висцерального жира.

а также способствует уменьшению висцерального жира. Может показаться, что авокадо является калорийным продуктом, которого следует избегать, но это не так. На самом деле женщины, регулярно потребляющие авокадо, теряют больше лишнего веса, чем те, которые его не потребляют.

является калорийным продуктом, которого следует избегать, но это не так. На самом деле женщины, регулярно потребляющие авокадо, теряют больше лишнего веса, чем те, которые его не потребляют. Грибы являются растительным мясом. Добавление грибов к блюдам является простым способом уменьшить их калорийность, не теряя их вкус и питательность.

являются растительным мясом. Добавление грибов к блюдам является простым способом уменьшить их калорийность, не теряя их вкус и питательность. Бананы общепризнаны как источник калия, контролирующего натрий в организме, а значит, связан с контролем отеков. Задержка жидкости из-за высокого употребления соли в рационе может привести к отекам, которые могут усилить появление целлюлита.

общепризнаны как источник калия, контролирующего натрий в организме, а значит, связан с контролем отеков. Задержка жидкости из-за высокого употребления соли в рационе может привести к отекам, которые могут усилить появление целлюлита. Сладкий картофель содержит много витамина А, так нужного для кожи и для здоровья организма в целом. В ней также много калия, который может снизить видимость целлюлита, связанного с чрезмерным потреблением натрия.

И, конечно, не забывайте о воде, которая помогает поддерживать гидратацию и избежать целлюлита. Старайтесь выпивать по 11,5 стакана воды ежедневно для женщин и 15,5 чашек для мужчин, советуют специалисты.

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