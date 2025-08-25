ТСН в социальных сетях

116
1 мин

Как избавиться от шероховатых пяток в домашних условиях с помощью всего одной процедуры

Летом многих беспокоит проблема сухих пяток с трещинами. Если зимой обувь скрывает недостатки кожи, то в летних босоножках хочется демонстрировать ухоженные и привлекательные ноги. Но не всегда есть возможность или время посещать салоны красоты, поэтому гораздо удобнее использовать эффективные домашние методы ухода.

Татьяна Мележик
Как быстро избавиться от сухости пяток

Как быстро избавиться от сухости пяток

Мечта о нежных, гладких пятках, как у младенца, вполне реальна даже дома. Уже через 24 часа сухие корки отпадут без труда, а кожа станет бархатной, без трещин и заусенцев.

Сначала ноги нужно на 15 минут погрузить в теплый раствор с глицерином — на 4 литра воды достаточно 1 столовой ложки.

После этого пятки следует смягчить скрабом из морской соли, меда и кофейной гущи. Средство наносят круговыми движениями, уделяя особое внимание проблемным участкам с заусеницами. Массаж длится 6–8 минут, после чего скраб смывают теплой водой.

В завершение на пятки наносят крем с мочевиной или любое другое увлажняющее средство под рукой и одевают хлопчатобумажные носки.

Уже после первой процедуры стопы ощутимо мягкие и ухоженные.

116
