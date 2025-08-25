- Дата публикации
Как избавиться от шероховатых пяток в домашних условиях с помощью всего одной процедуры
Летом многих беспокоит проблема сухих пяток с трещинами. Если зимой обувь скрывает недостатки кожи, то в летних босоножках хочется демонстрировать ухоженные и привлекательные ноги. Но не всегда есть возможность или время посещать салоны красоты, поэтому гораздо удобнее использовать эффективные домашние методы ухода.
Мечта о нежных, гладких пятках, как у младенца, вполне реальна даже дома. Уже через 24 часа сухие корки отпадут без труда, а кожа станет бархатной, без трещин и заусенцев.
Сначала ноги нужно на 15 минут погрузить в теплый раствор с глицерином — на 4 литра воды достаточно 1 столовой ложки.
После этого пятки следует смягчить скрабом из морской соли, меда и кофейной гущи. Средство наносят круговыми движениями, уделяя особое внимание проблемным участкам с заусеницами. Массаж длится 6–8 минут, после чего скраб смывают теплой водой.
В завершение на пятки наносят крем с мочевиной или любое другое увлажняющее средство под рукой и одевают хлопчатобумажные носки.
Уже после первой процедуры стопы ощутимо мягкие и ухоженные.