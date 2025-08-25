Как избавиться от шероховатых пяток в домашних условиях с помощью всего одной процедуры

Как быстро избавиться от сухости пяток / © unsplash.com

Мечта о нежных, гладких пятках, как у младенца, вполне реальна даже дома. Уже через 24 часа сухие корки отпадут без труда, а кожа станет бархатной, без трещин и заусенцев.

Сначала ноги нужно на 15 минут погрузить в теплый раствор с глицерином — на 4 литра воды достаточно 1 столовой ложки.

После этого пятки следует смягчить скрабом из морской соли, меда и кофейной гущи. Средство наносят круговыми движениями, уделяя особое внимание проблемным участкам с заусеницами. Массаж длится 6–8 минут, после чего скраб смывают теплой водой.

В завершение на пятки наносят крем с мочевиной или любое другое увлажняющее средство под рукой и одевают хлопчатобумажные носки.

Уже после первой процедуры стопы ощутимо мягкие и ухоженные.