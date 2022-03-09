Как избежать переохлаждения в условиях войны

Как избежать переохлаждения в условиях войны

Низкие температуры и непогода вернулись в Украину.

В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.

Переохлаждение возникает, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей.

Наиболее распространенной причиной является долгое влияние низких температур окружающей среды, а наиболее уязвимой группой являются обезвоженные или физически истощенные люди.

Минздрав публикует инфографику о симптомах переохлаждения, как обезопасить себя от гипотермии и что делать при переохлаждении.

Напомним, международная платформа по подбору клиник и организации лечения Bookimed создала медицинский чат-бот "Забота", который находит врачей для пациентов.

Бот разработан для скорых медицинских консультаций. Об этом рассказал соучредитель компании Евгений Козлов на своей странице в Facebook.

По его словам, через Telegram-бот уже 1500+ врачей консультируют бесплатно. Там можно найти специалистов разных профилей: психология, офтальмология, неврология, эндокринология, инфекционные заболевания.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке или в Telegram написать в поиске @Doc2rbot.