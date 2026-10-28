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ТСН в социальных сетях

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Как кофе влияет на почки: что происходит, если пить его каждый день

Кофе — привычный утренний напиток для миллионов людей. Она помогает проснуться, улучшает концентрацию и содержит антиоксиданты. В то же время, регулярное употребление кофе может влиять на артериальное давление и работу почек.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как кофе влияет на ваши почки

Как кофе влияет на ваши почки / © pexels.com

Исследования, о которых пишут в EatingWell, указывают на то, что умеренное потребление этого напитка может быть связано с более низким риском хронической болезни почек и образования камней. Однако результат зависит от количества кофеина, состояния здоровья и индивидуальной чувствительности организма.

Как кофе влияет на почки

Почки отфильтровывают кровь, выводят продукты обмена и избыток жидкости, а также поддерживают баланс электролитов в организме. На их работу влияют питание, уровень АД, количество потребленной жидкости и сопутствующие заболевания.

По данным экспертов, умеренное употребление кофе для большинства людей не представляет угрозы для здоровья почек. Более того, некоторые исследования выявили связь между регулярным потреблением кофе и низшим риском развития хронической болезни почек. В то же время, такие результаты не означают, что кофе гарантированно защищает от заболеваний или может заменить профилактику и лечение.

Потенциальное влияние напитка объясняют, в частности, наличием полифенолов и хлорогеновых кислот. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и могут помогать уменьшать окислительный стресс и воспалительные процессы.

Может ли кофе снизить риск заболеваний почек

В исследованиях регулярное употребление кофе связывали с более низкой вероятностью развития хронической болезни почек. В одном из метаанализов, приведенных EatingWell, люди, которые выпивали две или более чашек кофе в день, имели примерно на 14% более низкий риск развития заболевания по сравнению с теми, кто пил меньше.

Вероятно, значение имеют биологически активные вещества, содержащиеся в кофейных зернах. Они могут оказывать влияние на воспаление и процессы окисления в клетках.

Однако важно учитывать ограничение таких данных. Связь между привычкой пить кофе и состоянием почек не всегда свидетельствует о прямом причинно-следственном эффекте. На результаты могут влиять питание, физическая активность, курение, артериальное давление и другие факторы.

Помогает ли кофе предотвратить образование камней в почках

Кофе может быть одним из напитков, помогающих поддерживать достаточное поступление жидкости. Кофеин оказывает мочегонный эффект, поэтому после употребления напитка объем мочи может увеличиваться. Это способствует разведению мочи и выведению веществ, из которых при определенных условиях формируются кристаллы.

Некоторые исследования связывают употребление кофе с пониженным риском образования камней в почках. Однако этот эффект не гарантирован: риск зависит от типа камней, наследственности, рациона, обмена веществ и других особенностей организма.

Для профилактики камней особенно важно пить достаточно жидкости в течение дня. Не стоит полагаться на кофе, ведь потребность в воде отличается в зависимости от физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья.

Когда кофе может повредить почкам

Основной риск связан с чрезмерным потреблением кофеина и его влиянием на АД. У некоторых людей кофеин временно повышает давление, особенно если употребляют большие дозы за короткий промежуток времени или имеют повышенную чувствительность к нему.

Длительно повышенное АД может повреждать сосуды почек и ухудшать их способность фильтровать кровь. Поэтому людям с гипертонией следует внимательно следить за реакцией организма на кофе.

С осторожностью следует относиться к кофеину, если:

  • у вас диагностирована артериальная гипертензия;

  • у вас хроническая болезнь почек;

  • врач рекомендовал ограничить калий в рационе;

  • после кофе возникают сердцебиение, дрожь или заметное повышение давления.

При наличии заболеваний почек важно учитывать не только кофеин, но общий объем напитка, количество калия и другие ограничения, определенные врачом.

Сколько кофе можно пить в день

По данным экспертов, для большинства здоровых взрослых ориентиром могут быть 2–3 стандартные чашки кофе в день. Американская ассоциация сердца и другие организации наводят предел до 400 мг кофеина в сутки для большинства здоровых взрослых. Это приблизительный ориентир, а не универсальная норма: фактическое содержание кофеина зависит от сорта зерен, способа приготовления и объема чашки.

Людям с повышенным АД в материале рекомендуют рассмотреть ограничение до 1–2 чашек кофе с кофеином в день и контролировать показатели давления. При хронической почечной болезни допустимое количество зависит от индивидуального состояния и рекомендаций медицинского специалиста.

Также следует учитывать другие источники кофеина — чай, энергетические напитки, кола и шоколад.

Как пить кофе, чтобы поддерживать здоровье почек

Чтобы уменьшить возможные риски, соблюдайте несколько рекомендаций:

  1. Контролируйте количество. Учитывайте общее потребление кофеина, а не только количество чашек.

  2. Уменьшайте количество сахара. Избыток добавленного сахара может способствовать набору веса и ухудшать контроль уровня глюкозы в крови, что имеет значение для здоровья почек.

  3. Ограничивайте сливки с высоким содержанием насыщенных жиров. Вместо них можно использовать молоко с более низким содержанием жира, если оно отвечает вашим диетическим потребностям.

  4. Пейте достаточно воды. Кофе также обеспечивает поступление жидкости, но не должно быть единственным напитком в течение дня.

  5. Попробуйте кофе без кофеина. Она содержит меньше кофеина, но сохраняет часть полифенолов и других природных соединений.

  6. Следите за артериальным давлением. Если после кофе он повышается, следует снизить порцию и обсудить это с врачом.

FAQ

Вреден ли кофе для почек?

Для большинства здоровых взрослых умеренное употребление кофе не считается вредным для почек. Некоторые исследования даже связывают его потребление с пониженным риском хронической болезни почек и камней. В то же время избыток кофеина может повышать АД, что со временем способно негативно влиять на почки. Людям с гипертонией или заболеваниями почек следует согласовать количество кофе с врачом.

Сколько кофе можно пить в день без ущерба для почек?

Для большинства здоровых взрослых ориентиром 2-3 стандартные чашки кофе в день. Общее количество кофеина из всех источников обычно не должно превышать 400 мг/сут. Однако безопасная доза зависит от крепости напитка, АД и индивидуальной чувствительности. При хронической болезни почек или гипертонии количество кофе следует обсудить с лечащим врачом.

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