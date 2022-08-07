Как кофе влияет на ваше артериальное давление

Кофе удивительно полезен для вашего здоровья во многих отношениях. Она содержит полифенолы (мощные антиоксиданты, предотвращающие болезни в организме), может улучшить здоровье нашего кишечника и даже помочь нам жить дольше.

Тем не менее, несмотря на то, что чашка утреннего кофе может улучшить общее состояние здоровья, необходимо учитывать несколько оговорок, например, воздействие кофе на кровяное давление.

Теперь важно отметить, что нужно беспокоиться не только о количестве кофе в день, но и о потреблении кофеина в целом.

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По данным исследователей клиники Майо (некоммерческий американский академический медицинский центр, сосредоточенный на комплексном здравоохранении, образовании и исследованиях), употребление кофеина может повлечь за собой кратковременное, но резкое повышение артериального давления. Хотя причина, связывающая эти два явления, до сих пор не ясна, некоторые исследователи считают, что кофеин может блокировать гормон, поддерживающий расширение артерий, что приводит к повышению показателей.

Если ваше кровяное давление повышается на 5-10 пунктов через 30 минут после приема кофеина, то вам нужно сократить употребление кофе. Особенно, если вы страдаете высоким кровяным давлением.

В других случаях потребление кофеина не оказывает долгосрочного воздействия на артериальное давление, что делает его употребление абсолютно безопасным. Исследователи пришли к выводу, что это, вероятно, связано с индивидуальной переносимостью кофеина.

Чашка кофе объемом 220 г содержит 100 миллиграммов кофеина, а рекомендуемая дневная норма кофеина составляет 400 миллиграммов в день, то есть 790 г обычного черного кофе.

Однако эксперты предупреждают, что пить больше этого количества не рекомендуется из-за влияния на кровяное давление, а также из-за беспокойства, бессонницы и проблем с пищеварением.

Если уровень вашего артериального давления, как правило, выше нормы, лучше поговорить с врачом о потреблении кофеина и о том, предлагают ли они ограничить ежедневные чашки кофе, не пора ли перейти на кофе без кофеина.

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