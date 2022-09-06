Как кормить ребенка грудью в публичных местах: простые советы

Грудное вскармливание – это удобный способ накормить ребенка, когда вы находитесь за пределами дома.

Младенец может захотеть приложиться к груди в любом месте: дома, в гостях, в парке, торговом центре.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

Вы можете кормить грудью где угодно, где пожелаете или нуждаетесь вы и ваш ребенок. Вы никогда не должны чувствовать себя неудобно из-за грудного вскармливания в общественных местах.

Несколько советов, чтобы сделать этот опыт более комфортным!

Прежде чем выйти на улицу, продумайте вперед, где вам будет комфортно кормить грудью, когда ваш ребенок проголодается.

Надевайте удобные вещи, которые облегчат грудное вскармливание.

Не ждите, пока ваш ребенок слишком проголодается.

Если у вас есть возможность, вымойте руки, прежде чем кормить ребенка. Или воспользуйтесь антисептиком или спиртовыми салфетками.

Некоторые детские слинги разработаны так, что вы можете кормить грудью, пока ваш ребенок находится там. Вы можете пользоваться им, накидкой для кормления или кормить ребенка просто так.

Кормите малыша так часто, как он хочет и сколько хочет. Впрочем, в первые месяцы очень важно кормить ребенка не реже каждые 2 часа.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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