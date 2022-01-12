Как коронавирус не спутать з туберкулезом: в Минздраве назвали ключевые отличия

Как коронавирус не спутать з туберкулезом: в Минздраве назвали ключевые отличия

Их симптомы очень похожи, поэтому легко спутать.

В Министерстве здравоохранения объяснили, как не спутать коронавирус и туберкулез, поскольку у них схожие симптомы.

О том, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Симптомы туберкулеза:

Туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда – месяцев.

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость.

При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2 ° С, при тяжелых формах — выраженная лихорадка.

Для последнего также характерна повышенная потливость ночью и понижение массы тела без «определенной» причины.

Если у человека туберкулез, то кашель может длиться более 2 недель и, как правило, с мокротой.

При туберкулезе одышка может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза с большим поражением легочной ткани.

В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным поражением легочной ткани.

Симптомы коронавирусной болезни:

Болезни COVID-19 присуще острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель.

У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания. В то же время коронавирусная болезнь может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – до 38 °С, при тяжелой – более 38 °С.

Для COVID-19 повышенная потливость ночью и понижение массы тела без «определенной» причины не характерны.

А вот головная боль, насморк, заложенность носа, боли в горле и мышцах – все это возможные симптомы коронавирусной болезни. При COVID-19 может также быть постоянный сухой кашель. Также при тяжелой форме COVID-19 может происходить кровохарканье.

Также для коронавирусной болезни характерно искажение вкуса и запаха или полная потеря их восприятия.

COVID-19 одышка не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме.

Кроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

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