Как кушать хлеб и макароны и худеть: что такое углеводная диета и с чем ее едят

Углеводная диета – чем полезна, что можно и нельзя есть, меню на каждый день

Считается, что для того, чтобы похудеть, нужно убрать из рациона углеводы, или по крайней мере уменьшить их количество.

Если вы страдаете избыточной массой тела, в первую очередь вам посоветуют отказаться от хлеба и макарон. Но, как пришли к выводу диетологи, экстремальные ограничения в питании не работают в долгосрочной перспективе, а отказ от углеводов как раз и создает такие условия. Об этом пишет известный тренер и диетолог Биб Харпер в книге "Суперуглеводная диета", которая поможет похудеть, не отказываясь от хлеба или макарон.

Что такое углеводная или "суперуглеводная диета"

Эта система питания предлагает совершенно другой подход к углеводам по сравнению с обычными диетами. Она ориентирована на потребление насыщенной пищи, богатой клетчаткой и питательными веществами, являющимися источником энергии для организма. В первую очередь речь идет о потреблении сложных углеводов и ограничении рафинированного сахара и фаст-фуда.

Углеводная диета не требует подсчета калорий и сложной диеты. У нее практически отсутствуют противопоказания. Однако, как и любая другая диета имеет свои особенности и принципы питания, которые нужно соблюдать.

Какие углеводы можно есть

Наверное, многие с радостью решат, что на углеводной диете можно есть пиццу. Конечно нет. Пицца не входит в число полезных углеводов, это продукт быстрого питания, с высоким гликемическим индексом и быстрыми углеводами.

"Суперуглеводная диета" фокусируется на сложных медленно перевариваемых углеводах.

Быстрые и медленные углеводы

Углеводы делятся на быстрые, плохие, простые и медленные, хорошие, сложные.

Плохие углеводы мгновенно впитываются в кровь, человек чувствует быстрый прилив сил. Уровень сахара в крови скачкообразно поднимается и таким же образом опускается. Уже через пару часов организм снова хочет есть. Поэтому чрезмерное употребление простых углеводов может стать причиной избыточного веса, негативно отразиться на метаболизме и работе поджелудочной железы.

Сложные углеводы благодаря низкому гликемическому индексу поддерживают нормальную секрецию инсулина. Сахар медленно впитывается в кровь. И организм насыщается энергией постепенно. Поэтому необходимо выбирать те продукты, которые содержат сложные углеводы.

Что можно и нельзя есть на углеводной диете

Продукты сладкие по вкусу содержат быстрые углеводы.

Следует исключить из своего рациона:

кондитерские изделия, выпечку,

овощи сладкие на вкус, такие как, например, тыква, свекла,

сухофрукты,

сладкие газированные напитки,

алкогольные напитки,

копченое и жирное мясо,

сахар,

быстро готовящиеся крупы

макароны из мягких сортов пшеницы.

Помимо продуктов со сложными углеводами в ежедневном рационе должны присутствовать белки и жиры.

Какие продукты подходят для углеводной диеты?

необработанные крупы,

бобовые культуры,

хлеб с отрубями или из муки грубого помола,

макароны из твердых сортов пшеницы,

нежирное мясо,

яйца,

кисломолочные продукты с низким процентом жирности,

твердые сыры,

орехи, оливки,

зелень,

растительное масло холодного отжима (льняное, оливковое, кунжутное);

фрукты — яблоки, авокадо, грейпфруты, киви.

несладкие овощи.

В среднем углеводная диета длится около двух недель, во время первой недели сгорают лишние килограммы, во время второй – закрепляются результаты.

Какое может быть меню на неделю

День первый:

завтрак -омлет из 2 яиц, свежие овощи,

обед – куриное филе или грудка, свежие овощи,

ужин – овощное рагу.

Второй день:

завтрак — 2 сваренных яйца, апельсин,

обед – запеченная или на пару рыба спаржа или стручковая фасоль,

ужин – овощное рагу.

Третий день:

завтрак – мюсли с нежирным йогуртом, кефиром или ряженкой,

обед – чечевичный суп, салат из свежих овощей, приправленный оливковым маслом

ужин – грибное рагу, отварное, запеченное или на гриле мясо.

Четвертый день:

завтрак — цельнозерновые тосты с сыром, гаудой, пармезаном и зеленью,

обед – куриная грудка или филе, булгур или амарант,

ужин – морепродукты, свежие овощи.

Пятый день:

завтрак — сыр, орехи,

обед – макароны твердых сортов пшеницы, морепродукты, свежие овощи,

ужин омлет с 2 яйца, свежие овощи.

Шестой день:

завтрак — мюсли с нежирным йогуртом, кефиром, ряженкой,

обед – чечевичный или гороховый суп, салат из свежих овощей, приправленный растительным маслом холодного отжима,

ужин – отварное, запеченное или на гриле мясо, свежие овощи.

Седьмой день:

завтрак — омлет из 2 яиц с грибами, зелень,

обед – рыба (запеченная или на пару), спаржа или стручковая фасоль,

салат из запеченной курицы и свежих овощей.

Особенности углеводной диеты

Следует отказаться от перекусов между основными приемами пищи. Важно употреблять много воды, ужинать не позднее чем за 2 часа до сна. Употреблять простые углеводы небольшими порциями, чтобы обеспечить стабильный приток инсулина.

Кому больше всего подходит углеводная диета

Диетологи считают, что диета на основе сложных углеводов идеальна для людей, страдающих сердечными заболеваниями или высоким уровнем холестерина.

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