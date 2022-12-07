Как лицам с инвалидностью восстановить утраченные документы МСЭК: простые советы

Теперь медико-социальная экспертная комиссия (далее – МСЭК) осуществляет свои функции по принципу экстерриториальности.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

То есть, если лицо обращается для установления инвалидности и не может прибыть на осмотр, МСЭК может принимать такое решение заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Если вы потеряли медицинские документы из-за боевых действий или во время переезда/эвакуации, есть несколько способов их восстановить:

Для восстановления медицинской документации (результатов обследования, лечения, проведенных стационарных и оперативных вмешательств, а также реабилитационных рекомендаций) обратитесь к семейному или любому другому врачу первичного звена по месту нахождения. Врач возобновит медицинские документы через электронную систему здравоохранения и/или проведет дополнительные обследования для продолжения лечения.

Для восстановления документов, принадлежащих лицу с инвалидностью, обратитесь в орган социальной защиты, который имеет доступ в Централизованный банк данных лиц с инвалидностью и может предоставить информацию о группе и причине ранее установленной инвалидности.

Для восстановления других документов или справки МСЭК или необходимости прохождения медико-социальной экспертизы можно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту нахождения, и врачи МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут способы решения проблемных вопросов.

Напомним, все медико-социальные экспертные комиссии на подконтрольной Украине территории работают в штатном режиме и совместно с органами социальной защиты помогают всем внутренне перемещенным лицам в восстановленные и полученные утраченные документы.

Также читайте Изнасиловал несовершеннолетнюю с инвалидностью: в Киеве обидчика приговорили к 10 годам тюрьмы

Напомним, что ранее правительство изменило правила выезда за границу для людей с инвалидностью.

В Украине вступили в силу изменения в сопровождении лиц с инвалидностью военнообязанными мужчинами.

Правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Читайте также:

Как сделать жизнь для людей с инвалидностью комфортной в Украине