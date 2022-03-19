Как людям с ВИЧ получить антиретровирусную терапию в Европе

Как людям с ВИЧ получить антиретровирусную терапию в Европе

Минздрав дает разъяснение.

Для получения необходимой терапии украинцами, живущими с ВИЧ и оказавшимися за границей из-за военной агрессии РФ, создан перечень клиник (с указанием адресов в странах и контактах), где можно получить антиретровирусную терапию (АРТ), сообщили в Минздраве.

Чтобы ознакомиться с перечнем медицинских учреждений Центральной и Восточной Европы, готовых оказывать медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам из Украины, перейдите по ссылке.

Обращаясь в медучреждение за антиретровирусной терапией, желательно иметь информацию по истории лечения ВИЧ-инфекции.

Информация по ссылке систематически обновляется.

Контакты для координации:

Лариса Гетьман, l.hetman@phc.org.ua, +38 0677867407

Сергей Антоняк, antoniakserge@gmail.com

Инициатива «АРТ украинцам за границей» введена сообществом врачей ECEE Network Group и проходит при координации Центра общественного здоровья Минздрава Украины и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины.