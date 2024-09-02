Как мотивировать ребенка к выполнению задач: простые советы

Вместо того чтобы называть его ленивым, найдите правильный подход и превратите задачу в игру.
Если ребенок не хочет ничего делать, лучше использовать мотивацию, а не принуждение. Вместо того чтобы называть ее ленивой, попробуйте найти правильные слова и подходы, ведь дети ищут развлечений, а не работы. Похвала – мощный стимул для детей. Ободряющие слова могут значительно повысить их готовность к работе и помочь в достижении целей.
Об этом пишет издание Times of India.
Несколько советов, как привлечь ребенка к выполнению задач:
Давай сделаем это веселое упражнение вместе
Даже тривиальные задачи могут стать интересными, если их превратить в игру. Важно, чтобы обучение было не только о труде, но и о развлечении.
Ты такой сильный! Ты точно сможешь это сделать
Похвала и восхищение являются мощными мотиваторами для детей. Они часто формируют свою самооценку из-за реакции окружения, поэтому бодрящие слова могут значительно повысить их готовность к работе.
Ты не против немного поразвлечься?
Включите музыку и пригласите ребенка помочь, представляя, что это не работа, а развлечение. Поскольку дети часто ассоциируют работу с трудностями, попытайтесь превратить ее в приятный процесс.
Напомним, для комфортного возвращения в школу Министерство образования советует родителям плавно восстановить распорядок дня ребенка, подготовить его психологически, создать удобное учебное место на дому и ознакомить с новым расписанием.
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