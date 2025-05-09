Как можно уберечься от укуса клеща: важные правила, о которых не стоит забывать

Как сделать так, чтобы вас не укусил клещ / © Pixabay

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Специалисты советуют перед выходом на природу выбирать одежду светлого цвета, закрывающую большую часть тела: штаны следует заправлять в носки, а рубашки с длинными рукавами. Не забывайте о головном уборе. Открытые участки кожи и внешнюю одежду следует обрабатывать репеллентами, внимательно следуя указаниям на упаковке.

На природе важно регулярно проверять себя на наличие клещей, желательно каждые 15-20 минут. Особенно тщательно следует осматриваться перед тем, как заходить в дом или транспорт, поскольку клещи могут оставаться на домашних животных, вещах или растениях.

Как заметить укус клеща на теле

Клещ прикрепляется к коже в течение 15-20 минут, выделяя жидкость с анестезирующим эффектом, что делает укус почти незаметным. Только через несколько часов обычно возникает боль или дискомфорт в месте укуса.

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Клещ может оставаться на теле человека или животного до 12 дней. Обычно взрослых клещей замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются краснота, зуд и припухлость, а сам клещ увеличивается в размерах. Не менее опасны и маленькие клещи — почти прозрачные нимфы, которые являются половозрелыми особями.

Клещи могут присоединяться не только при нахождении на природе, но и после того, как вы вернулись из зеленых зон, если они остались на одежде или предметах. Они также могут попасть в дом вместе с букетами цветов или домашними животными.

Что делать, если клещ уже укусил

Если вы обнаружили клеща на коже:

Немедленно обратитесь в ближайший травмпункт. В каждом регионе есть травмпункты, работающие круглосуточно. Здесь вам помогут: удалят клеща, обработают место укуса и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению. Если обратиться в травмпункт невозможно, попробуйте самостоятельно удалить клеща. Медленно вытащите его вместе с хоботком, осторожно расшатывая пальцами, обернутыми марлей, пинцетом или петлей из нити, которую нужно закрепить как можно ближе к коже. После удаления обработайте рану антисептиком. Если часть клеща осталась в коже, используйте стерильную иглу для удаления. Собранного клеща нужно положить на кусок влажной марлевой салфетки и поместить в чистую стеклянную посуду (флакон или пробирку), плотно закрыв крышкой. По назначению врача клеща можно передать на лабораторное исследование для определения наличия возбудителей боррелиоза. Обязательно вымойте руки с мылом. В течение двух недель каждый день проверяйте свою температуру.

Если температура повышается или появляются признаки покраснения кожи, обратитесь к врачу.