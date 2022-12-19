Как нас обманывают — нужно ли потреблять 2 литра воды, 5 порций фруктов и проходить 10 000 шагов

На самом ли деле настолько полезны 8 стаканов воды, 10 000 шагов и 5 порций фруктов и овощей в день, читайте в ТСН.ua

Ученые решили проверить, являются ли эти "правила" рекомендациями для здоровья или обычным маркетинговым ходом.

Восемь стаканов воды, 10 000 шагов, пять порций фруктов и овощей в день – мы полагаемся на эти простые для запоминания правила, которые помогают нам соблюдать ежедневные здоровые привычки и оценивать, насколько мы здоровы. Но насколько эти посутлаты на самом деле основываются на науке, не являются ли они мыльными пузырьками, какими пользуются в марктеинге, чтобы заставить нас использовать тот или иной продукт, попытался разобраться News.

8 стаканов или около 2 литра воды в день

Ученые из Абердинского университета разгромили эту теорию. Исследование, в котором приняли участие более 5,5 тысяч взрослых и детей показывает, что это далеко от правды.

Ученые отмечают, что поскольку около половины воды в день поступает вместе с едой, чтобы пополнить водный баланс необходимо выпивать 1,5-1,8 л в день мужчинам и 1,3-1,4 л женщинам.

Профессор Джон Спикман из Абердинского университета, проводивший исследование, объяснил, что начальная норма – 2 литра в день получена из-за небольшого просчета.

Понятно, что точно определить, сколько нужно выпивать воды для «здорового образа жизни» сложно, поэтому органы здравоохранения считают такие показатели как 8 стаканов воды в день все же полезными для людей.

Диетолог из Лондона Джо Треверс считает, что в первую очередь нужно избегать обезвоживания. Вода играет очень важную роль, она регулирует температуру тела и перемещение по телу водорастворимых витаминов, улучшает объем крови. Ибо если вы обезвожены, кровь становится гуще и тяжелее для перекачки по телу, следовательно, клетки не получают достаточно кислорода. Часто люди не знают, что у них легкое обезвоживание, когда у них запоры, головные боли, вялость до полудня или в конце дня.

Нужно делать не менее 10 000 шагов в день

Ученые обнаружили, что рекомендация делать не менее 10 тысяч шагов в день может быть несколько завышена, для этого достаточно и 7 000 шагов. Проведенное в 2021 году исследование выявило, что у людей, делающих 7 000 шагов в день, уровень смертности был ниже, чем у тех, кто делал меньше шагов.

ВОЗ рекомендует умеренную суточную активность продолжительностью от 150 до 300 минут в неделю. К сожалению, и это не то же, что и 10 000 шагов в день.

Кстати, ученые подтвердили, что сам подсчет шагов, то есть целеполагание, увеличивает вероятность того, что вы будете оставаться в форме. Это подтвердило исследование лиц, намеревавшихся потерять свой вес, проведенное в 2016 году. Ученые обнаружили, что за полгода группа, самостоятельно контролировавшая свою активность, потеряла больше веса, чем те, кто ориентировался на данные фитнес-трекера.

По мнению психологи Жозефины Перри, гораздо эффективнее, чем делать 10 тысяч шагов в день, будет поиск упражнений, которые нам нравятся. Нет научного обоснования теории о 10 000 шагах в день, кроме того, что это хороший маркетинговый ход. И гораздо более эффективным и полезным будет найти физические упражнения, которые придутся нам по душе.

Мифы здорового образа жизни

Пять порций фруктов и овощей в день

Большинство из нас слышали о правиле пяти, то есть около необходимости около 100 г порций овощей и фруктов в день. Но чего они могут не знать, так это то, что в Великобритании в 2003 году правительство запустило специальную кампанию, чтобы побудить людей увеличить потребление фруктов и овощей, откуда и возникло это правило.

Исследование 2014 показывает, что на самом деле человеку необходимо съедать около 7 порций фруктов и овощей в день, а не пять. Позднее исследование, в котором приняли участие более 800 тысяч человек свидетельствовало, что хотя 7 порций фруктов и овощей в день снижают риск смертности, однако они не превышают защитного эффекта от 5 порций. Как видим, все эти цифры условны.

Поэтому, по словам Треверса, в случае с овощами и фруктами лучше не сосредотачиваться на цифрах, а разъяснять необходимость увеличения потребления фруктов и овощей.

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