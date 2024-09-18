Как найти баланс между работой и личной жизнью: профессор Гарварда дал 5 практических советов

Важно принимать изменения в жизни, а не пытаться достичь идеального баланса.

Погоня за этим балансом в жизни приводит к тревоге и стрессу, но есть действенные шаги, которые помогут обрести гармонию. Речь идет о "маятниковом образе жизни".

Об этом пишет канадский биомедицинский инженер, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе Джефф Карп в своей книге LIT.

Специалист объяснил принцип "маятниковой жизни", которая колеблется между разными сословиями.

Карп сравнил естественные ритмы жизни с движениями маятника.

"Уровень энергии, мотивация, сон и другие аспекты жизни не статические. Вместо того, чтобы зацикливаться на постоянном балансе, стоит сосредоточиться на том, как реагировать на эти колебания, делая маленькие шаги для поддержания гармонии", — отметил он и посоветовал быть внимательными к своим естественным энергетическим циклам и воспринимать затруднения как возможности для обучения.

"Помните, что после каждого спада наступает подъем, и это естественный процесс", – говорит профессор.

Поэтому "маятниковый" подход означает:

наблюдать за своими ежедневными действиями и корректировать их;

определить свои энергетические пики и спады и подстраивать под них график;

исследовать трудные периоды, чтобы узнать, чему они могут вас научить;

помнить, что изменения неизбежны, поэтому важно принимать их;

регулярно анализировать свою жизнь и делать маленькие шаги по улучшению ситуации.

Так "маятниковый подход" поможет легче принимать изменения и находить баланс в изменяющихся жизненных обстоятельствах.

Напомним, ранее автор литературы о психологии Роберт Грин (США) рассказал, зачем записывать свои мысли и мечты и как это поможет вам получать желаемое.

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