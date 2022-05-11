Как найти необходимые лекарства во время войны

Как найти необходимые лекарства во время войны

Минздрав отвечает на самые распространенные вопросы, с которыми обращаются украинцы в контакт-центр.

Сегодня объясняем, как найти необходимое лекарство во время войны.

Проверить информацию о наличии лекарственных препаратов в вашем регионе/городе/населенном пункте можно с помощью соответствующих онлайн-платформ. Например, это платформы:

abletki.ua/ru

geoapteka.ua

На сайтах, в частности, можно узнать как о наличии в аптеках необходимых лекарственных препаратов, так и о том, где работают ближайшие аптеки.

Также напоминаем номер контакт-центра Минздрава 0800602019.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.