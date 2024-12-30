Как не поправиться за зимние праздники: важные советы от известного тренера

Зимние праздники приносят радость, встречи с родными и множество вкусных блюд. Однако именно в это время многие сталкиваются с перееданием и набором лишнего веса. Как насладиться праздничными днями, не навредив здоровью и фигуре?

Во время зимних праздников, которые обычно продолжаются с конца ноября до середины января, люди могут набрать примерно половину лишнего веса, накапливающегося за весь год. Такой вывод сделали медики из Университета медицины и фармации имени Григория Попа в Румынии. Об этом сообщает Medical News Today, ссылаясь на результаты исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

На своей странице в Facebook известный тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк рассказал о шести основных правилах, которые помогут вам не поправиться за зимние праздники.

Будьте активны

Движение – ваш лучший помощник в борьбе с лишними калориями. Устройте прогулку, покатайтесь на санках, слепите снеговика или сделайте зарядку дома. Чем больше двигаетесь, тем больше энергии тратит организм.

Ешьте только тогда, когда действительно голодны

Праздники – это не повод постоянно что-то есть. Перед тем как взять еще одну порцию, спросите себя: "Я действительно хочу есть?" Слушайте свой организм и ешьте только при необходимости.

Начните с легких блюд

Сначала выбирайте блюда с низкой калорийностью: салаты из овощей, фрукты, нежирное мясо или рыбу. Это поможет насытиться и избежать переедания высококалорийными яствами, как торт или оливье.

Попробуйте периодическую голодовку

Если планируется праздничный ужин в 19:00, попробуйте ограничить еду в течение дня. Это позволит избежать превышения калорий и одновременно насладиться праздничными блюдами.

Сохраняйте баланс в будние дни

Праздники быстро заканчиваются, а будни — прекрасное время для восстановления. Если во время праздников вы чуть-чуть переели, компенсируйте это меньшим потреблением пищи и большей активностью в будни. Так получится поддержать баланс.

Выбирайте алкоголь обдуманно

Не забывайте, что алкоголь также добавляет калорий, особенно сладкие коктейли и десертные вина. Предпочитайте сухое вино или крепкие напитки, такие как водка или коньяк, но не злоупотребляйте.

Помните, что праздники – это о радости, тепле и общении. Пусть еда станет приятным дополнением, а не главной частью празднования. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться праздниками, сохраняя здоровье и хорошую форму.

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