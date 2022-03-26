Как не пренебрегать своим здоровьем во время войны: советы консультантки по спортивному питанию

Как не пренебрегать своим здоровьем во время войны: советы консультантки по спортивному питанию

Прежде всего, планируйте рацион с любым доступом к продуктам.

"Забить на здоровье — не вариант ни в коем случае", — пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

Она – кулинарный журналист и консультант по спортивному питанию.

Итак, что вы можете в любой ситуации и если сохраняется доступ к продуктам...

Планировать

С любым доступом нужно планировать рацион. Если не наполнение, то ритмичность: полноценный сытный завтрак (если удается – не со сладким вкусом и с белковыми продуктами, с жирами), обед в середине дня и небольшой ужин.

"Чем меньше сахара съедите утром, тем сбалансированнее и собраннее будете в течение дня", — добавляет Анастасия Голобородько.

Пить воду

Обезвоживание может обострять чувство голода и желание перекусывать. Если есть доступ к воде – пейте.

Если психологический голод есть – ешьте медленную пищу, например морковь. Сладкий вкус, клетчатка для насыщения, хруст, доступность. Избегайте продуктов с искусственными подсластителями, они усиливают влечение к сладкому. Обмануть тело, съев что-нибудь кислое или острое вместо сладкого.

Научиться понимать свой организм

Стресс – это всегда глюкозное вымогательство: кортизол высвобождает глюкозу в печени, повышается уровень крови, колебания вызывают тягу. Знание процесса и понимание – 50% коррекции.

Субпродукты и рыба (замороженные, даже консервы) – нутритивно лучше мяса. Цельное зерно лучше шлифованного и пропаренного. Бобовые – нормальная замена белковых продуктов и тоже продолжительного насыщения. Любые семена и орехи, масла – по доступности, это важное дополнение к любой еде.

Не допускать обострений состояния

Гигиена полости рта. Соль и АД. Пшеница, рожь, молочное и сладкое обострит воспаление желудка (гастриты, язвы, если есть склонность). Фасоль, капусты и цитрусы к списку выше – обострят синдром стресс-зависимого раздраженного кишечника. Излишек омега-6 тоже. Прежде всего, исключаем магазинные сладости, отбеленную муку, белый хлеб, рафинированные каши, подслащенную кисломолочное, сосиски, колбасы, подсолнечное и рафинированное масло. Затем минимизируем сладкие перекусы, трехразовой еды достаточно.

"Я понимаю, что ситуация сложная, разная и ни один из нас ее не выбирал. Доступ к любым ресурсам у всех пока очень отличается, но мы делаем максимально по силам", — отмечает консультант.