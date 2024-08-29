Как не сломаться в тяжелой ситуации: 13 фраз, которые нужно говорить себе в трудные моменты жизни

Умение поддерживать себя в любой ситуации очень нужно каждому, особенно в условиях войны. Даже самые сильные люди порой попадают в ситуации, когда не помешает поддержка, и, если больше не на кого опереться, можно и нужно помочь себе самостоятельно. Независимо от того, насколько сложна ситуация, нужно продолжать верить в себя. Психологи рекомендуют запомнить и использовать несколько фраз, которые следует чаще повторять в сложные периоды жизни.

Фразы, которые следует говорить себе в трудные времена

«Человек, который является поддержкой и опорой для меня, это я сам».

Какие бы замечательные люди ни окружали нас, мы должны уметь самостоятельно бороться с трудностями. Если полагаться не только на близких людей, кризисы пережить будет легче. Конечно, поддержка и помощь родных очень важны, но тем, кто вытянет вас со дна, должны быть вы сами. Для этого у каждого из нас есть внутренний ресурс, нужно только его обнаружить.

"В моих силах изменить отношение к обстоятельствам".

Нужно взглянуть на ситуацию под другим углом, чтобы переосмыслить ее. Лучше спросить себя: «Для чего это мне? Какой урок это для меня? Что нужно изменить в моей жизни?"

"Я могу преодолевать свои страхи".

Хотя страх – это естественный инструмент для защиты человека от опасностей, фобии могут отравлять жизнь человека. Страх не разрешает людям заниматься любимым делом, не дает им права выбора, а в крайних случаях вообще буквально парализует человека.

"Я имею право сдаться ненадолго, но потом снова соберусь".

Всем нам порой хочется скрыться от трудностей внешнего мира, и это вполне нормально. Таким образом мы даем себе время и возможность восстановить силы. Испытывать неудачи и испытывать негативные эмоции – это нормально. Главное найти в себе силы принять поражение, провести работу над ошибками и продолжить свой путь.

"У меня все получится".

Фраза, позволяющая поверить в свои силы. Вера в себя очень важный навык. Поэтому повторяйте себе эту фразу, прежде чем приступить даже к самой простой задаче. Затем наращивайте нагрузку, но не забывайте об этой волшебной фразе. Когда вы будете справляться с поставленными задачами, каждый раз эта формулировка будет становиться все более значимой. И уверенность в своих силах будет расти.

"У меня хватит сил, чтобы пережить это".

Наверное, в вашей жизни уже случались кризисные моменты, которые удалось преодолеть. И произнося эту фразу, вы поймете, что достаточно сильны для того, чтобы пережить очередные трудности. А если снова наступили трудные времена, постарайтесь вспомнить о ситуациях, где вы уже проявляли силу духа.

"Все трудности в моей жизни – временные. Это пройдет".

Уныние – это то, что отдаляет нас от решения проблемы. Важно помнить, что очень многое в жизни зависит от эмоционального настроения. Как только ты поймешь, что все даже самые страшные трудности в жизни временные, сможешь найти в себе силы бороться с ними.

Ничто не длится вечно, не только у хорошего есть свойство кончаться. Даже плохие моменты не будут продолжаться до бесконечности. Поэтому в самую трудную минуту, напоминайте себе о том, что это скоро закончится, не зацикливайтесь на плохом.

«Из любой ситуации есть выход».

Безысходных ситуаций нет, всегда можно найти решение проблемы. Главное – не сдаваться и искать пути решения, а не отговорки. В истории много случаев, когда самые страшные болезни отступали, как только человек отпускал проблему и решал претворить в жизнь все свои сокровенные желания. Потому никогда не опускайте руки.

"Меня это не сломит".

Не давайте окружающим и внешним факторам мешать вам. Слушайте себя и будьте уверены, что делаете.

«Все, что делается, к лучшему».

Человек никогда не знает, что приготовил его судьба, не стоит огорчаться, если что-то идет не совсем так, как вы задумали. Известно множество случаев, когда опоздание на рейс самолета помогало людям остаться в живых. Может быть, неприятность сегодня в будущем окажется для человека выигрышным лотерейным билетом.

«Я умею сохранять спокойствие».

Научиться управлять своими эмоциями сложно, но это позволит сохранять душевное равновесие и не теряться в экстренных ситуациях. Просто сконцентрируйте свое внимание на этой фразе, медленно и глубоко дышите, пока не почувствуете ясность мыслей.

"Я должна, должен продолжать заботиться о себе".

Важно понимать себя и свои потребности для того, чтобы справляться с трудностями жизни. Но иногда мы вспоминаем о том, насколько это важно, только в тех случаях, когда внутри что-то окончательно «ломается». Поэтому важно всегда помнить, что как бы тяжела ни была ситуация, нужно продолжать заботиться о себе, устанавливать личные границы и защищаться от вредных внешних факторов.

"Есть только одна безысходность — это смерть"

Если мы живы, мы с ней еще не столкнулись. Даже поддержка близких людей иногда не помогает собраться с мыслями и справиться с проблемой. В такие моменты важно помнить, что проблемы — это неотделимая часть жизни, пока мы живы, все еще можно решить. И только радуясь простым вещам и концентрируясь на хорошем, мы можем справиться с ними.

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