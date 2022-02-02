Как не заразиться на пике распространения штамма "Омикрон": 6 вопросов эпидемиологам

Как не заразиться на пике распространения штамма "Омикрон": 6 вопросов эпидемиологам

Можно ли пойти на вечеринку без маски? Обедать в общественном месте? Путешествовать? Где безопасно, а где нет? На вопросы отвечают врачи.

Несмотря на то, что волна штамма "Омикрон" достигает своего пика, а значит вскоре пойдет на спад, COVID-19 все еще распространяется.

Как недавно заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пиковые показатели заболеваемости коронавирусом придутся на середину февраля.

"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого необходимо до восьми недель распространения нового варианта", — отметил Кузин.

Новый штамм характеризуется скорым распространением. Именно поэтому в Минздраве призывают не только к вакцинации, но и соблюдать карантинные меры. В частности:

носить маску;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;

избегать объятий, поцелуев и рукопожатий.

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Что дополнительно рекомендуют эпидемиологи?

Безопасно ли обедать в общественных местах?

Медики отмечают, что не стоит рисковать из-за высокой волны заражений. "Омикроном" легко заразиться в ресторане. Особенно, если вы сидите слишком близко к другим посетителям, а помещение плохо проветривается.

Заказывайте еду с собой.

Могут ли полностью вакцинированные люди общаться без масок, учитывая Omicron?

Вакцинированные люди тоже могут заразиться коронавирусом. Возможно, с меньшей вероятностью, как и передать вирус другим.

Бустерные вакцины могут снизить этот процесс. Даже если привитый человек заразится, его состояние и выздоровление пройдет легче.

Медики все еще советуют носить маски в кругу от 5-6 человек вне дома. Правила изменятся, как только распространенность вируса снизится.

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Безопасно ли собираться без масок на открытом воздухе?

На открытом воздухе не совсем безопасно находиться без маски. Его циркуляция и ветер не являются гарантией полной безопасности.

Если вы выгуливаете собаку или проводите время в парке с семьей, маску надевать необязательно, но если вы устроили вечеринку с друзьями на свежем воздухе, чтобы не заразиться "Омикроном", все же стоит надеть маску.

Должны ли мы воздерживаться от путешествий?

Путешествовать небезопасно из-за того, что многие люди не соблюдают масочный режим в общественном транспорте.

Если же необходимость в перелетах и поездках превышает риски, соблюдайте карантинные меры.

Пик заражений спадет через несколько недель. Почему бы не подождать?..

Насколько опасна новая разновидность коронавируса "Стелс Омикрон"?

Предварительные данные из Дании свидетельтвуют, что вакцины работают против него. Хотя тревога остается, в том числе и по поводу возможных новых вариантов, заразнее "Омикрона".

Как обезопасить себя?

Следуйте основным принципам общественного здравоохранения и помогите положить конец этой пандемии, где бы вы ни жили — сделайте прививку или ревакцинацию как можно скорее, особенно если вы живете в районе с низким уровнем вакцинации.

Носите маску для лица, воздержитесь от путешествий, соблюдайте социальную дистанцию, избегайте больших скоплений людей, соблюдайте правила гигиены рук.