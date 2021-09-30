Как нельзя "лечить повышенное давление" и что на самом деле важно при смене погоды

Как нельзя "лечить повышенное давление" и что на самом деле важно при смене погоды

Как организм реагирует на смену погоды и почему наше артериальное давление очень зависимо от атмосферного? Об этом мы спросили кардиолога Анну Солощенко и выяснили много интересного и полезного.

Осенне-зимний период — время испытания для организма. Наши сосуды (артериальное давление) очень зависимы от погоды. Поэтому важно научиться правильно вести себя при смене погоды и вовремя предупреждать скачки давления.

Человеческий организм сам регулирует измененя артериального давления при смене атмосферного. Наша задача - предупредить проблему.

"При ухудшении погоды артериальное давление снижается, чтобы наши сосуды не порвало на части. Если пришел фронт с повышенным давлением, наше повышается. У здоровых людей, без сердечно-сосудистых заболеваний, такие колебания проходят незаметно. А пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями такие скачки переносят тяжело", - рассказывает кардиолог Анна Солощенко.

Смена погоды для гипертоников и гипотоников

Гипертония — или повышенное кровяное давление — серьезное патологическое состояние.

Человек-гипертоник очень чувствителен к повышению атмосферного давления и смене погоды. При перепадах температуры его давление подскакивает, вплоть до гипертонического криза - неотложного состояния, возникающего из-за резкого повышения артериального давления.

Гипертонический криз не имеет характерных цифр артериального давления, эти показатели индивидуальны.

Гипотония (артериальная гипотензия) – это состояние, не являющееся патологией, которое характеризуется невысокими цифрами рабочего давления. Гипотония не опасна для здоровья, но часто сопровождается большим количеством неприятных симптомов, которые устраняются не столько препаратами, сколько здоровым способом жизни.

Человек-гипотоник, у которого всегда фиксируется пониженное давление, при перемене погоды со сниженным атмосферным, также почувствует снижение артериального. Его самочувствие ухудшится.

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Диагностировать такое состояние можно лишь измеряя давление регулярно и особенно, если человек себя плохо чувствует при переменах погоды. Ему непременно нужно обратиться к кардиологу, завести дневник давления и пульса, чтобы определить - есть ли у него проблема вне изменения погоды и как его давление меняется при изменении атмосферного.

Как нужно и не нужно лечить гипертонию и гипотонию

Очень важно, чтобы человек, реагирующий на смену погоды, ежедневно принимал антигипертензивные препараты в качестве профилактики - чтобы в трудные дни у него уже была достаточная концентрация препарата в организме, и он не отреагировал кризом.

Препараты от давления нельзя принимать симптоматически - только тогда, когда организм реагирует на смену погоды головной болью, слабостью, тошнотой и другими признаками повышения или понижения артериального давления. В таких случаях его уже очень трудно снизить - придется принимать повышенные дозы сильнодействующих препаратов.

Но если все же имеет место гипертонический криз на фоне изменения погоды, принимать обычные препараты в большей дозе, которые прописал врач в качестве ежедневных, нельзя.

При гипертоническом кризе необходимо принимать под язык один из препаратов короткого действия, например, анаприлин, каптопрес.

Как долго нужно вести дневник давления, чтобы выявить проблему

Оптимальное время ведения дневника - 7-10 дней. В теплое время года у пациентов с гипертонией повышается давление за 5-7 суток до резкого похолодания. Таблетки от давления, которые прописывает врач, имеют накопительный эффект. За месяц вещество начинает работать. И тогда человек перенесет любую перемену погоды.

Почему одни мерзнут, а другие нет

Корни этого явления - из детства. Поэтому родителям следует уделить большое внимание детскому гардеробу и перестать кутать своих детей. Зачастую маленький ребенок сам не понимает: холодно ему или жарко, но родители, исходя из своего индивидуального опыта температурных колебаний, начинают кутать малыша. Такие дети конечно будут постоянно мерзнуть в будущем.

Очень важно не перегревать ребенка - не надевать на него лишнюю кофту, когда холодно маме.

Иммунитет ребенка окрепнет, малыш будет реже простужаться, да и сквозняки с кондиционерами не станут для него угрозой. Позвольте терморегуляции малыша сформироваться, исходя из его личного опыта, чтобы в будущем не болеть от любого дуновения ветерка.

Естественно, люди с гипотонией плохо переносят жару, но такую реакцию нужно лечить не таблетками, а корректировкой образа жизни: закаливанием, контрастным душем, занятиями спортом.

Питание при перепадах давления

Если человек ест много быстрых углеводов: сладостей, мясных и жареных блюд, его сосуды будут хуже выдерживать нагрузки погодой.

Включайте в свой рацион больше растительной пищи (свежие ягоды, овощи), морскую рыбу, натуральные йогурты.

Соотношение растительной пищи и продуктов животного происхождения у людей старше 25-35 лет должно быть не менее, чем 1:3 - 100 г мяса на 300 г салата.

Чем согреться на морозе

Горячий чай на холоде приведет к расширению сосудов. Да, вам станет тепло, но ненадолго. После прогулки по морозной улице такой напиток согреет лучше. А на холоде лучше греться в движении. Когда наши мышцы работают, они выделяют тепло.

Учтите эти рекомендации, ведь впереди похолодание. Займитесь профилактикой скачков давления уже сейчас.

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