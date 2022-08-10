Как нужно измерять давление: оказывается, мы делаем это не правильно

Из-за этой ошибки десятки сотни случаев гипертонии могут быть не замечены, люди могут вовремя не получить медицинскую помощь.

В августе 2022 г. соответствующее исследование было опубликовано на портале Американской ассоциации сердца. Как свидетельствует исследование, артериальное давление нужно измерять на обеих руках, а не на одной.

Для измерения давления было привлечено 53172 человека. Исследование показало разницу между измерением АД на двух руках и измерением только на одной. Когда были проанализированы данные показаний, оказалось, что повышенное давление отмечается у 12% пациентов, чье здоровье не вызывало опасений после измерения на одной руке.

«Отказ от измерения давления на обеих рук и от использования более высоких показаний приведет не только к неправильной диагностике и лечению высокого кровяного давления, но и к недооценке рисков для миллионов людей во всем мире», — отмечает доктор Эксетерского университета в Девоне (Великая Великобритания) Кристофер Кларк. А предсказать, на какой руке измерение будет более точным, невозможно, отметил Кларк.

Артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Он измеряется в миллиметрах ртутного столба, представленный двумя числами. Верхнее систолическое число показывает силу, с которой сердце перекачивает кровь через тело, нижнее, диастолическое показывает давление в те моменты, когда сердце отдыхает между ударами. Если любой показатель слишком высок, это может привести к перегрузке на артерии и основные органы.

Благодаря исследованию доктор Кларк и его коллеги установили, что средняя разница систолического давления при измерении на правой и левой руках составляет 6,6 мм рт. ст. И когда оба показания были приняты во внимание, почти 6500 участников исследования были переведены в категорию гипертоников.

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