Как один дополнительный кофе в день помогает не набрать лишний вес: исследование ученых

С возрастом каждый человек каждый год начинает набирать небольшое количество избыточного веса. Но может ли кофе предотвратить увеличение массы тела? Группа ученых в своем исследовании подытожила: приведет ли употребление дополнительной чашки кофе в день к увеличению или уменьшению массы тела у тех, кто употреблял плюс одну чашку, чем у тех, кто не пил дополнительного кофе. Исследование ученых, опубликованное на ScienceDirect, выявило связь между напитком и уменьшением набора веса. Об этом написали профессор общественного здравоохранения и благополучия из Университета Квинсленда Лорен Болл и диетология, исследовательница и преподавательница из Университета Southern Cross Эмили Берч для The Conversation.

Как проводилось исследование – результаты эксперимента

Ученые сгруппировали данные трех крупных исследований, проведенных в США: двух экспериментов медсестер с 1986 по 2010 гг. и с 1991 по 2015 гг., а также катамнестического исследования медиков с 1991 по 2014 гг.

В исследовании медсестер приняло участие более 230 тыс. человек, у которых исследовались риски хронических заболеваний у женщин. В исследовании медиков приняло участие более 50 тыс. мужчин с медицинским образованием, где изучалась связь между питанием и состоянием здоровья.

Участники трех экспериментов каждые четыре года заполняли базовую и дополнительную анкеты для оценки результатов потребления пищи и напитков. И ученые из этих данных смогли сделать выводы об изменении потребления кофе и изменении веса, о которых участники исследования сообщали каждые четыре года.

В ходе исследования было обнаружено, что набор веса медсестер уменьшился в среднем на 1,2 и 1,7 кг, в то время, как набор веса медработников уменьшился в среднем на 0,8 кг.

Ученые обнаружили, что увеличение потребления несладкого кофе с кофеином на одну чашку в день связывалось с увеличением веса, но на 0,12 кг меньше, чем ожидали ученые. Добавление молока, сливок или сахара на процесс увеличения веса не повлияло.

Но добавление дополнительного сахара в кофе влияло на прибавку веса на 0,09 кг больше, чем ожидали ученые. Такой результат прослеживался у тех участников, которые были младше и имели более высокий вес в начале исследования.

В чем плюсы и минусы исследования

Ученые на протяжении многих лет следили за множеством людей, поэтому оперировали значительным количеством данных. Это добавляет уверенности в том, что вероятность результата достаточно велика, поэтому ее можно применить к другим группам населения.

Тем не менее, есть три причины быть осторожными с выводами:

Во-первых, данные являются ассоциативными, а не причинно-следственными, что значит: исследование не доказывает, что потребление кофе является настоящей причиной изменения веса.

Во-вторых, результаты уменьшения веса были достаточно небольшими – 30 граммов в год. Поэтому такой способ снизить вес не имеет существенного значения для тех, кто хочет держать под контролем массу своего тела.

В-третьих. Этот анализ не учитывал количество кофеина в кофе, которое было разным, в расчет принималось стандартное количество.

Как похудеть с помощью кофе

Ученые доказали, что кофеин снижает аппетит и повышает концентрацию внимания. Поэтому кофе помогает на короткий промежуток времени снизить чувство голода, соответственно, потребление дополнительных калорий.

Также было установлено, что кофеин ускоряет метаболизм, заставляя организм сжигать больше энергии во время отдыха. Но такой способ не может заменить активный образ жизни и здоровое питание.

Еще кофе оказывает мочегонный эффект, поэтому это может привести к временной потере веса из-за уменьшения жидкости в организме. Но это потеря воды, а не жира, и масса тела восстанавливается сразу после гидратации.

Стоит ли пить кофе для похудения

"Не стоит увеличивать потребление кофе до необоснованных уровней, поскольку на уменьшение веса могут влиять различные факторы", — отметили авторы статьи.

Для взрослых людей безопасная норма кофеина в день – 400 мг, равная двум чашкам эспрессо. Для растворимого кофе нормой будут четыре чашки растворимого кофе и восемь чашек чая.

Большинство взрослых может безопасно потреблять около 400 мг кофеина в день. Это эквивалентно двум чашкам эспрессо, четырем чашкам растворимого кофе или восьми чашкам чая.

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