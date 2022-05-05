Как оказать человеку первую помощь в случае подозрения на инсульт

Как распознать симптомы инсульта
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, что приводит к повреждению тканей мозга и расстройствам его функций.
Минздрав публикует информацию о признаках инсульта, а также о предоставлении домедицинской помощи в случае подозрения на инсульт.
Помните главное: при подозрении на инсульт у человека сразу вызовите экстренную бригаду медицинской помощи.
Среди симптомов инсульта – нарушение речи, асимметрия лица, неожиданное головокружение, интенсивная головная боль, невозможность поднять обе руки вверх.
При первых симптомах инсульта вызывайте экстренную помощь по номеру 103. До ее приезда следует:
- помочь человеку лечь на ровную поверхность с приподнятой головой;
- обеспечить свободное дыхание – расстегнуть воротник, ослабить галстук и ремень;
- открыть окно для потока свежего воздуха;
- если человек блюет, следует повернуть его голову набок и следить за тем, чтобы он не захлебнулся;
- если человек перестает дышать, следует приступить к косвенному массажу сердца.
Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.
Читайте также: