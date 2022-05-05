Как оказать человеку первую помощь в случае подозрения на инсульт

Как оказать человеку первую помощь в случае подозрения на инсульт

Как распознать симптомы инсульта

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, что приводит к повреждению тканей мозга и расстройствам его функций.

Минздрав публикует информацию о признаках инсульта, а также о предоставлении домедицинской помощи в случае подозрения на инсульт.

Помните главное: при подозрении на инсульт у человека сразу вызовите экстренную бригаду медицинской помощи.

Среди симптомов инсульта – нарушение речи, асимметрия лица, неожиданное головокружение, интенсивная головная боль, невозможность поднять обе руки вверх.

При первых симптомах инсульта вызывайте экстренную помощь по номеру 103. До ее приезда следует:

помочь человеку лечь на ровную поверхность с приподнятой головой;

обеспечить свободное дыхание – расстегнуть воротник, ослабить галстук и ремень;

открыть окно для потока свежего воздуха;

если человек блюет, следует повернуть его голову набок и следить за тем, чтобы он не захлебнулся;

если человек перестает дышать, следует приступить к косвенному массажу сердца.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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