Как оказать домедицинскую помощь, если человек потерял сознание

Как оказать домедицинскую помощь, если человек потерял сознание

Обычно потеря сознания происходит внезапно.

Причинами потери сознания или обморока можгут быть несколько факторов: снижение артериального давления, травма головы, отравление, переутомление и другое.

Чаще потеря сознания происходит внезапно, но иногда человек сначала может почувствовать тошноту, слабость, головокружение и другие симптомы.

Минздрав предоставляет инструкцию, как оказать домедицинскую помощь в случае сознания.

Помните главное: если вы увидели, что человек упал в обморок, сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому сделать обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.