Как оказать домедицинскую помощь в условиях военного состояния: рекомендации

Прежде всего, обратите внимание, что собственная безопасность – приоритет.
Прежде чем оказывать помощь пострадавшему, осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает.
Если есть возможность, переместите пострадавшего в более безопасное место дает инструкции Минздрава.
Оцените его состояние.
- Проверьте, дышит ли пострадавший в сознании. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить в сознании. Не нажимайте на части тела раненого, чтобы определить его состояние.
Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 сек).
Выдохом считается подъем и опускание живота.
- Если пострадавший в сознании, то необходимость проверять пульс и дыхание сразу нет.
- Обратитесь за номером “103” для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Если необходимо, то обратитесь в другие экстренные службы (полиция, ГСЧС)
- Остановите критические (артериальные или венозные) кровотечения. Для этого используйте кровоостанавливающий жгут, турникет или тугую повязку.
Как наложить жгут при кровотечении
- Накладывайте кровоостанавливающий жгут/турникет максимально выше по месту кровотечения на конечности пострадавшего.
- Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено.
- Также необходимо зафиксировать время его наложения. Оптимально – написать время на открытой части тела пострадавшего. Можете также уяснить время.
- При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану. Важно: не переставайте давить на рану до приезда медиков или наложение кровоостанавливающего жгута/турникета.
- В зависимости от вида кровотечения остановка давления на рану может стать смертельной для человека.
- Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей.
- Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились жизненные признаки, следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
- Для СЛР уложите пострадавшего на спину, закиньте голову назад. Нажимайте посреди грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять около 5-6 см. Частота нажатия должна составлять около 100-120 в минуту.
- Держите раненого в стабильном боковом положении до приезда медиков.
- Не оставляйте самого пострадавшего. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.
Напомним, своевременно оказанная первая помощь в случае кровотечений может спасти жизнь человека, независимо от локализации поврежденного сосуда и вида острой кровопотери.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.