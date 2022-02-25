Как оказать домедицинскую помощь в условиях военного состояния: рекомендации

Как оказать домедицинскую помощь в условиях военного состояния: рекомендации

Прежде всего, обратите внимание, что собственная безопасность – приоритет.

Прежде чем оказывать помощь пострадавшему, осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает.

Если есть возможность, переместите пострадавшего в более безопасное место дает инструкции Минздрава.

Оцените его состояние.

Проверьте, дышит ли пострадавший в сознании. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить в сознании. Не нажимайте на части тела раненого, чтобы определить его состояние.

Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 сек).

Выдохом считается подъем и опускание живота.

Если пострадавший в сознании, то необходимость проверять пульс и дыхание сразу нет.

Обратитесь за номером “103” для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Если необходимо, то обратитесь в другие экстренные службы (полиция, ГСЧС)

Остановите критические (артериальные или венозные) кровотечения. Для этого используйте кровоостанавливающий жгут, турникет или тугую повязку.

Как наложить жгут при кровотечении

Накладывайте кровоостанавливающий жгут/турникет максимально выше по месту кровотечения на конечности пострадавшего. Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено. Также необходимо зафиксировать время его наложения. Оптимально – написать время на открытой части тела пострадавшего. Можете также уяснить время. При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану. Важно: не переставайте давить на рану до приезда медиков или наложение кровоостанавливающего жгута/турникета. В зависимости от вида кровотечения остановка давления на рану может стать смертельной для человека.

Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей.

Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились жизненные признаки, следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Для СЛР уложите пострадавшего на спину, закиньте голову назад. Нажимайте посреди грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять около 5-6 см. Частота нажатия должна составлять около 100-120 в минуту.

Держите раненого в стабильном боковом положении до приезда медиков.

Не оставляйте самого пострадавшего. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.

Напомним, своевременно оказанная первая помощь в случае кровотечений может спасти жизнь человека, независимо от локализации поврежденного сосуда и вида острой кровопотери.