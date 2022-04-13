Как оказать первую помощь при фосфорном ожоге – пошаговая инструкция

Как оказать первую помощь при фосфорном ожоге – пошаговая инструкция

Российские кафиры во время войны используют запретное оружие.

Неоднократно зафиксировано использование россиянами фосфорных боеприпасов против украинцев, сообщают в Минздраве.

Фосфорные боеприпасы – это оружие, содержащее белый фосфор и распространяющее воспалительное соединение, температура горения которого превышает 800°C. Белый фосфор занимается контактом с воздухом, а территория его распространения может достигать нескольких сотен квадратных метров.

Минздрав

Напоминаем правила домедицинской помощи при поражении фосфорными боеприпасами. Однако при возникновении такой ситуации нужно по возможности сразу вызвать бригаду экстренной медицинской помощи.

Содовые растворы и пищевая сода не используются в оказании помощи пострадавшим от белого фосфора.

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