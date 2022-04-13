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Как оказать первую помощь при фосфорном ожоге – пошаговая инструкция

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Как оказать первую помощь при фосфорном ожоге – пошаговая инструкция

УНИАН

Российские кафиры во время войны используют запретное оружие.

Неоднократно зафиксировано использование россиянами фосфорных боеприпасов против украинцев, сообщают в Минздраве.

Фосфорные боеприпасы – это оружие, содержащее белый фосфор и распространяющее воспалительное соединение, температура горения которого превышает 800°C. Белый фосфор занимается контактом с воздухом, а территория его распространения может достигать нескольких сотен квадратных метров.

Минздрав / ©
Минздрав

Напоминаем правила домедицинской помощи при поражении фосфорными боеприпасами. Однако при возникновении такой ситуации нужно по возможности сразу вызвать бригаду экстренной медицинской помощи.

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Содовые растворы и пищевая сода не используются в оказании помощи пострадавшим от белого фосфора.

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