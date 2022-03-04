Как онкопациенты могут получить помощь во время войны

Как онкопациенты могут получить помощь во время войны

Заведения здравоохранения, заключившие договоры с НСЗУ о медицинском обслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.

Военное состояние вследствие нападения РФ осложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам.

Поэтому информируем о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями.

Информацию о режиме работы заведения и перечне услуг, которые предоставляет заведение, можно получить по телефону у контактного лица заведения здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Список больниц и номеров для телефонной связи по ссылке.

Оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и оказании медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на телеграмм-каналах https://t.me/onkosupportua и https://t.me/athenawomenagainstcancer.

Напомним, Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Киевская клиническая больница №2 продолжает лечение онкологической патологии. Неважно, где именно человеку назначили лечение, и где он проходил предварительные курсы химии.