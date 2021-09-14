Как определить рак до первых симптомов: ученые разработали революционный тест диагностики онкологии

Как узнать, входите ли вы в группу риска онкологических заболеваний? Новый метод поможет выявлять 50 типов злокачественных опухолей не не ранней стадии, а еще до того, как она, возможно, наступит.

С помощью нового метода, который разработали английские исследователи, можно будет выявлять 50 типов злокачественных опухолей.

Национальная служба здравоохранения Великобритании начинает полномасштабное испытание нового метода ранней диагностики более 50 разновидностей рака.

Тест на рак

Проверить организм на рак можно с помощью анализа крови.

Анализ поможет установить наличие болезни до появления у человека первых симптомов рака.

В исследовании, которое продлится два года, примут участие 140 тыс. участников в возрасте 50-77 лет.

У них возьмут анализы крови, а затем дважды повторят анализ - через один и два года. Тест будет применен только до половины изначально собранных проб крови — вторая половина составит контрольную группу для проверки эффективности теста.

"Тест может сделать революцию в диагностике рака. Мы приступаем к работе с надеждой на успех", — заявили онкологи в Лондоне.

Как диагностируют онкологию сегодня

Методы диагностики рака пока проводят по следующей схеме:

первичный осмотр пациента с определением симптомов и изучением анамнеза;

лабораторное исследование: анализ крови на онкологические маркеры, анализ биологических жидкостей (моча, кал, кровь), выявление чувствительности рака к лечению (например, определение рецепторов к прогестерону и эстрогену);

инструментальный: биопсия — изъятие небольшого фрагмента тканей для дальнейшего гистологического или цитологического анализа в лаборатории;

визуальная оценка патологического образования с помощью специальных инструментов (ректороманоскопия, фиброгастроскопия, фиброколоноскопии, бронхоскопия и др.);

лучевые диагностические методики (магнитно-резонансная или компьютерная томография, рентгенография, сцинтиграфия, УЗИ, позитронно-эмиссионная томография и др.) и контрастная диагностика.

Все эти методы, учитывая биопсию, возможны только после выявления симптомов.

Новый метод диагностики рака основан на обнаружении в крови фрагментов ДНК раковых клеток. Он создан биотехнологическим стартапом Grail ( "Грааль"), основанным в 2015 году в Сан-Франциско специально для разработки способов ранней диагностики рака. Недавно его купила за 1 700 000 000 долларов американская фармацевтическая компания Illumina Inc.

Английские ученые начали развернутое испытание — самое масштабное в истории.

Kelli Palmer

"Новый метод особенно перспективен для диагностики тех видов рака, которые долго не проявляют явных признаков и симптомов", — заявила директор по онкологии Национальной службы здравоохранения Келли Палмер.

Как вовремя выявить рак? Первые тревожные симптомы

Первыми симптомами, характерными для всех видов рака, становятся: внезапная потеря веса, повышение температуры, общая слабость и апатия, ощущение неясного дискомфорта в любом органе, нарушение обменных процессов, ухудшение состояния кожи, ногтей и волос.

Рак коварен. Часто человек не замечает или не обращает внимания на первые симптомы рака и обращается к врачу, когда чувствует боль.

Обязательно нужна диагностика онкологии, если есть специфические признаки

длительный сильный кашель (подозрение на рак легких)

хроническая форма диареи или запоров, наличие кровянистых выделений из кишечника, потемнение кала (возможна опухоль кишечника)

запоры и нарушения процесса мочеиспускания ( рак матки )

) неясные уплотнения в различных областях тела

боль при мочеиспускании и выделение крови (онкология мочевого пузыря).

Если вы обнаружили тревожные признаки, сразу следует обратиться к специалисту и пройти обследование.

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