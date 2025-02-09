Как отказаться от сахара и похудеть к весне

Желание похудеть, избавиться от высыпаний на коже или просто перестать заедать стресс у каждого свои причины, чтобы пересмотреть отношение к сахару. Современная промышленность предлагает нам слишком много сладкого, к которому наш организм с точки зрения эволюции не привык.

Наша поджелудочная железа не приспособлена к столь сладким фруктам, сухофруктам, хлебобулочным изделиям и рафинированному сахару.

Простые, но действенные способы

Не добавляйте сахар

Попытайтесь ограничить количество добавленного сахара в своем рационе. К примеру, если вы привыкли пить сладкий кофе, вместо сахара съешьте кусочек черного шоколада. Вместо того чтобы подсластить свой первый прием пищи добавлением меда или даже чистого сахара, попробуйте альтернативы.

Рафинированный сахар нужно стараться убрать из рациона полностью. Всемирная организация здравоохранения рекомендует дозу сахара 25 г в день для взрослого человека. Однако врач напоминает, что нужно учитывать весь сахар, который мы употребляем в других продуктах, содержащих как медленные, так и быстрые углеводы.

Откажитесь от соусов

Соусы часто содержат дополнительные подсластители. В одной столовой ложке кетчупа уже содержится 4 грамма сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам употреблять максимум 25 г сахара в день. Поэтому важно следить за количеством соусов в рационе и не переедать, помня о количестве сахара.

Делайте акцент на белок

Белок отлично помогает контролировать зависимость от сахара, поскольку он медленнее переваривается, поэтому сохраняет ощущение сытости дольше.

Раньше мы писали о продуктах и напитках, от которых растет живот. Больше об этом читайте в новости.

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