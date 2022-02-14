Как отличить симптомы COVID-19 от сезонной аллергии

Как отличить симптомы COVID-19 от сезонной аллергии

COVID-19 часто можно спутать с другими вирусными заболеваниями или вызывающими схожие симптомы.

К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость. А вот повышение температуры все же чаще встречается у людей с коронавирусом.

В Минздраве подготовили инфографику о различии симптомов и состояний, связанных с COVID-19 и сезонной аллергией.

Напомним, что при наличии симптомов вирусного заболевания лучше пройти тест на коронавирусную инфекцию.

МОЗ

Ранее исследователи указали на неврологические осложнения после перенесенного коронавируса.

Множество неврологических осложнений, включая спутанность сознания, инсульт и нервно-мышечные расстройства, проявляются во время острого COVID-19.

Об этом на основе нескольких новых исследований пишет научный журнал Science.

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Исследователи также обнаружили, что распространенный симптом может быть результатом повреждения ваших вкусовых рецепторов.

Среди ряда симптомов COVID-19 называют временную потерю вкуса. Эксперты связывали это с воздействием вируса на обоняние (как известно, запах влияет на вкус). Однако новое исследование, опубликованное JAMA Otolaryngology, показало, что COVID действительно может нанести прямой вред вкусовым рецепторам.

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Исследователи итальянского университета Триеста работали со 105 людьми, которые сообщили о «нарушении их способности чувствовать сладкое, кислое, соленое или горькое спустя более трех месяцев после заражения SARS-CoV-2», — сообщает Medical News Today.

До сих пор потерю вкуса считали симптомом, который проходит сам по себе в течение нескольких месяцев после заражения, однако количество пациентов, страдающих аномальными вкусовыми ощущениями через несколько месяцев после заражения, все еще растет.