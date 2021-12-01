Как передаются ВИЧ и СПИД — пройдите краткий тест по фактам о вирусе иммунодефицита человека

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом.
Единичные случаи, зарегестрованные 40 лет назад (тогда сообщили о пяти случаях пневмоцистной пневмонии и 28 - саркомы Капоши), ВИЧ-инфекция и СПИД стали сегодня серьезной проблемой для мира. Украина, к сожалению, не исключение.
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Чем отличаются ВИЧ и СПИД
ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Попадая в организм, он поражает иммунитет, нападая на определенные клетки системы, призванные бороться с инфекциями.
СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. Это последняя, симптоматическая стадия ВИЧ-инфекции, когда организм уже не может бороться.
Проявления ВИЧ-инфекции зависят от стадии процесса. В первые недели после инфицирования ВИЧ у человека может и не появиться симптомов. Возможно, он почувствует недомагание, как при гриппе: головную боль, лихорадку, боль в горле. Могут появляться и высыпания.
По мере того как ВИЧ-инфекция ослабляет иммунную систему, появляются и новые симптомы.
Так, у пациента может снизиться вес, ухудшиться самочувствие, появиться слабость, увеличиться лимфатические узлы, диарея, лихорадка (характерный перманентный субфебрилитет), кашель.
Поражается и нервная система. В дальнейшем у ВИЧ-инфицированных людей развиваются оппортунистические инфекции:
- кандидоз пищевода,
- токсоплазмоз,
- криптококкоз
Могут появиться аутоиммунные и онкологические заболевания (лимфома, саркома Капоши). Присоединяется туберкулез.
Выделяют следующие стадии ВИЧ-инфекции:
- стадия – начальная (острая) ВИЧ-инфекция;
- стадия – персистирующая генерализованная лимфаденопатия;
- стадия – пре-СПИД (СПИД-ассоциированный комплекс);
- стадия – СПИД.
Что делать при положительном результате теста на ВИЧ
При подозрении на заражение ВИЧ необходимо обратиться к врачу и начать терапию. Также пациенту нужно строго соблюдать рекомендации врача по предупреждению распространения этой инфекции.
Лечение ВИЧ и СПИД
Пациента с ВИЧ постоянно контролируют. Проверяют его иммунный статус, проводят профилактику и терапию возникающих вторичных инфекций. Обычно ВИЧ-инфицированные люди нуждаются в психологической помощи и социальной адаптации.
При ВИЧ-инфекции пациенту проводится антиретровирусная терапия.
Что такое антиретровирусная терапия
Лечение включает:
- применение специальных противовирусных препаратов,
- комплексный прием которых помогает затормозить размножение вируса, дальнейшее поражение иммунной системы и развитие оппортунистических заболеваний.
Антиретровирусная терапия включает комбинацию двух или трех препаратов и обычно производится в течение всей жизни. Успех непосредственно зависит от строгого соблюдения рекомендаций: регулярного своевременного приема лекарственных препаратов в назначенных дозах, соблюдения предложенного режима и соблюдения диеты.
Кроме антиретровирусной терапии пациенту обязательно проводится лечение сопутствующих заболеваний и симптоматическая терапия. При оппортунистических инфекциях лечение проводится в соответствии с правилами терапии, эффективной против вызвавшего их возбудителя: используются противогрибковые, антибактериальные, противовирусные средства.
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