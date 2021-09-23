Как перестать мерзнуть 7 продуктов, чтобы согреться и не набрать лишний вес

Об этом мы спросили диетолога Елену Плахотнюк и выяснили много интересного и полезного. Рассказываем, какие продукты нужно есть, чтобы согреться.
Осенне-зимний период — время испытания для организма. А карантин, что заставляет сидеть дома — еще и для силы воли. Нам не хватает солнца, дневного света и тепла. Особенно тепла.
Как с помощью диеты адаптироваться к изменению температур — перестать мерзнуть и набирать лишние килограммы?
"Еда, на переваривание которой организм тратит больше времени, помогает повысить температуру тела и адаптировать организм к погодным изменениям. Стоит выбирать продукты питания, богатые полезными жирами, белками и углеводами", — говорит наш консультант Елена Плахотнюк.
Бананы
Они имеют высокое содержание витаминов группы В и магния, которые важны для слаженного функционирования щитовидной железы и надпочечников, которые помогают регулировать температуру тела.
Лучше употреблять бананы в первой половине дня, чтобы не набрать лишнего. Из-за высокого содержания крахмала и сахара средний банан приравнивается к 30-40% допустимой суточной норме сладкого.
Цельнозерновые крупы
Крупы являются источником клетчатки, которая положительно влияет на уровень холестерина и дает ощущение насыщенности.
Гречка — отличный диетический продукт: минимум жиров, а в 100 граммах продукта содержится 313 ккал. Гречневая крупа стимулирует перистальтику кишечника, помогает снизить холестерин и риск развития гипертонии.
Овсяная крупа из неочищенных зерен и отрубей, а также цельнозерновой овес содержат витамины А, В, Е, калий, магний, цинк и бета-глюкан, который очищает кровь от избыточного холестерина и служит иммуномодулятором.
Не добавляйте сахар во время приготовления. Лучше в готовую кашу положить немного сухофруктов или свежих фруктов и меда.
Красное мясо
Баранина, говядина являются отличными источниками железа, минерала который помогает переносить кислород в организме.
Лица с низким уровнем ферритина (белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека) мерзнут постоянно — у них часто холодные руки и ноги даже в теплую погоду.
Натуральный кофе
1-2 чашки в день в первой половине дня поможет вам сохранять форму. Кофеин обладает способностью повышать метаболизм человека, а следовательно, и температуру тела.
Корнеплоды
Растительная пища, богатая витамином А и С, способствует выработке энергии у человека.
Например, только одной редьки средних размеров достаточно для суточной нормы витамины С. Редька укрепляет стенки сосудов, способствует нормальному функционированию кровеносной системы, уменьшает риск кишечных заболеваний.
А морковь богата бета-каротином, который, попадая в организм, превращается в витамин А. Морковь — отличный продукт для укрепления иммунитета.
Перманентно холодные руки и ноги чаще всего свидетельствуют о проблемах с сосудами — кровь просто не успевает обеспечивать теплом организм. А тем временем в картофеле содержится такое полезное вещество как калий, значительно улучшает кровообращение и помогает не замерзнуть даже в самый лютый мороз. Но будьте внимательны — картофель продукт калорийный, так что злоупотреблять им совсем не следует. Отдавайте предпочтение вареному или запеченному овощу. А еще лучше заменяйте картофель на более полезный и диетический батат.
Горячий имбирный чай
Этот напиток известен своей способностью улучшать здоровье ЖКТ и стимулировать термогенез (ощущение теплоты изнутри).
Имбирь — богатый источник витамина С, мощного природного антиоксиданта и стимулятора иммунитета. В холодное время года это особенно актуально, ведь вероятность заболеть увеличивается в разы. Имбирь защищает организм от вирусов и стимулирует выработку иммуноглобулина, а алкалоид гингерол в составе корня обладает антибактериальным действием.
Чистая вода
Жидкость помогает организму регулировать внутреннюю температуру тела, контролируя ее и не давая сильно перегреваться или охлаждаться. Вода также нормализует обменные процессы в организме, выводит шлаки и токсины, стимулирует работу мозга и повышает эластичность сосудов.
Ххорошего настроения и тепла вам осенью. Добавляйте эти продукты в свой рацион и будьте здоровы!