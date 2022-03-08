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Как пережить кризис и сохранить спокойствие: психологи ГСЧС дали рекомендации

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Как пережить кризис и сохранить спокойствие: психологи ГСЧС дали рекомендации

Как помочь при агрессии.

Психологи ГСЧС дали советы по поводу жизни в кризис и сохранения спокойствия во время войны. В частности, они рассказали, что делать в случае агрессии и панической атаки.

Как помочь во время агрессии

  • при возможности сведите к минимуму количество людей рядом,
  • дайте человеку возможность высвободить эмоции,
  • если это уместно – поручите человеку работу, связанную с большой физической нагрузкой,
  • демонстрируйте доброжелательность,
  • старайтесь разрядить ситуацию смешными комментариями или действиями.
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Как помочь человеку при панической атаке

  • попросите человека сесть, опустить голову и упереться ногами в пол,
  • попросите сосредоточиться на дыхании и медленно дышать.

Напомним, если у вас куча страхов, вспомните о том, как вы хотите жить, и наполните свое тело, душу и голову положительными эмоциями. Вскоре все закончится однозначно нашей победой. А пока нам нужно быть друг с другом добрее, ближе и помогать всем, чем можем", — пишет врач Толстикова.

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