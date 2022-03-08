Как пережить кризис и сохранить спокойствие: психологи ГСЧС дали рекомендации

Как помочь при агрессии.

Психологи ГСЧС дали советы по поводу жизни в кризис и сохранения спокойствия во время войны. В частности, они рассказали, что делать в случае агрессии и панической атаки.

Как помочь во время агрессии

при возможности сведите к минимуму количество людей рядом,

дайте человеку возможность высвободить эмоции,

если это уместно – поручите человеку работу, связанную с большой физической нагрузкой,

демонстрируйте доброжелательность,

старайтесь разрядить ситуацию смешными комментариями или действиями.

Как помочь человеку при панической атаке

попросите человека сесть, опустить голову и упереться ногами в пол,

попросите сосредоточиться на дыхании и медленно дышать.

Напомним, если у вас куча страхов, вспомните о том, как вы хотите жить, и наполните свое тело, душу и голову положительными эмоциями. Вскоре все закончится однозначно нашей победой. А пока нам нужно быть друг с другом добрее, ближе и помогать всем, чем можем", — пишет врач Толстикова.