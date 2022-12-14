Как пережить праздники, если у вас высокий уровень холестерина – лучшие советы

Контролировать уровень холестерина может быть затруднительно во время праздничных застолий.

Людям с высоким уровнем холестерина рекомендуют контролировать его уровень во время сезона любимых блюд.

Если не уделять проблеме внимание, высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта. Каждый год более 100 тысяч украинцев, треть из которых моложе 65 лет, становятся жертвами инсульта.

Ограничьте потребление сыра

Избегайте больших творожных тарелок.

"В сыре много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина", — говорит американский врач Лиза Янг.

По ее словам, сыр обладает высокой калорийностью и может легко привести к увеличению веса, если есть слишком много.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют потреблять примерно 6% ежедневных калорий из насыщенных жиров, что составляет примерно 13 г.

Такие сыры, как пармезан, бри и чеддер имеют высшее содержание насыщенных жиров, поэтому врачи рекомендуют ограничить потребление этих сортов.

Меньше алкоголя

Слишком много алкоголя может повысить уровень холестерина в крови, а избыточное количество его способствует поступлению ненужных калорий. Если вы собираетесь выпить на праздничной вечеринке, соблюдайте режим; одна порция напитка на ночь – для женщин и две – для мужчин.

Перекусывайте орехами во время вечеринки

Медики утверждают, что орехи помогают снизить уровень холестерина, поэтому это может быть великолепной закуской на вечеринке.

Исследования показали, что орехи позволяют снизить уровень холестерина ЛПНП, а также триглицеридов, массу тела, ИМТ и АД (при некоторых обстоятельствах).

Кешью, в частности, может помочь повысить уровень ЛПВП (или "хорошего") холестерина и снизить уровень АД.

Больше овощей

Овощи содержат много клетчатки и антиоксидантов, и они могут помочь снизить уровень холестерина. Более того, они достаточно низкокалорийны, и вы можете наслаждаться щедрой порцией, не беспокоясь об увеличении веса. Соблюдать здоровый вес является одним из полезных способов снижения уровня холестерина ЛПНП.

Добавим, что всего две ложки перед сном помогут снизить уровень сахара в крови.

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