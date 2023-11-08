Как пить кофе, чтобы получить от него максимум пользы: все дело в дозировке

Какая максимальная доза кофе в день, чем полезен кофе, как лучше пить кофе для пользы

О кофе пишут много, некоторые предлагает время от времени проводить "детокс", некоторые — отказаться от напитка навсегда, потому что кофе "вымывает" кальций, обезвоживает организм, раздражает натощак желудок и кишечник и даже провоцирует рак.

Однако при всем этом люди продолжают пить кофе.

Можно ли пить кофе и как его пить, чтобы оно не только приносило удовольствие, но и пользу, разъяснила диетология Оксана Скиталинская

Как бодрит кофе

Все знают, что кофе бодрит, как с максимальной пользой использовать это свойство кофе?

Кофе содержит тысячи биологически активных веществ, среди которых известен кофеин, благодаря которому мы и чувствуем бодрость и энергию.

Через 45 минут после того, как мы выпили кофе почти 90% кофеина попадает в кровь, чувство бодрости и энергии, возникающее вследствие действия кофеина длится до 4,5 часов, затем кофеин выводится из организма и на смену ему приходит легкая усталость. Особенно это касается употребления кофе во второй половине дня.

Как объясняет диетология, это происходит потому, что кофеин действует на нейроны определенным образом — он прикрепляется к рецепторам на их поверхности, их называют аденозиновыми. В течение дня в клетках вырабатывается вещество под названием аденозин. Производится она из молекулы АТФ (аденозинтрифосфата), которая является энергетической валютой организма.

Когда мы работаем, когда работает наш мозг, от находящихся в нейронах молекул АТФ постепенно отрываются три молекулы фосфата и остаются молекулы аденозина. Каждая оторванная молекула фосфата – это порция энергии для белков, выполняющих разную работу. Увеличивается количество аденозина – мы чувствуем усталость и сонливость, являющуюся сигналом для организма, что нужно отдохнуть.

Но вместо того, чтобы восстановить запасы АТФ, набраться настоящей энергии, мы выпиваем еще чашку крепкого кофе. Молекулы кофеина блокируют аденозин и вытесняют его из рецепторов; примерно уже через 5 мин, как они попали в кровь, и отдохнуть нейронам не удается. В результате нейроны активируются, мы снова бодры и можем работать.

Если мы пьем кофе ежедневно и много, со временем мы можем стать нечувствительными к кофеину и кофе. Это состояние, когда на поверхности клеток начинают образовываться новые аденозиновые рецепторы и на них садятся молекулы аденозина, вопреки кофеину.

Сколько кофе нужно пить для максимальной пользы

Такой нечувствительностью организм пытается защищать себя от чрезмерной стимуляции и отдыхать. Человек увеличивает количество выпитого кофе, но ощущения бодрости нет, наоборот, скорее устает. И снова по кругу, чтобы прийти в тонус, нужно все больше и больше кофе, и все больше времени на восстановление организма.

Поэтому, дело в дозировке – максимальное количество кофе употребленного за день не должно превышать 300 мг в день. Больше – это уже риск переутомления и сердечно-сосудистых проблем.

Чтобы избавиться от кофеиновой зависимости, количество потребленных чашек кофе нужно уменьшить и делать это постепенно.

Следует иметь в виду, что кофе на разных людей действует по-разному. — одни более чувствительны, другие менее к кофеину. .

Польза кофе

Итак, кофе полезен, если пить его в привальной дозе.

Положительное влияние на работу печени и иммунную систему.

Уменьшает риск заболеваний сердца (снижает уровень провоспалительного белка интерлейкина-1-бета) и воспаление вообще, улучшает состояние и работу сосудов.

Уменьшает вероятность диабета 2 типа, рака печени, простаты, некоторых видов рака молочной железы.

Может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

Кофе уменьшает риск воспаления, не только тонизирует мозг, но и защищает его. Вообще, есть данные, что пьющие умеренно кофе живут дольше.

Какой кофе полезнее — заварная или эспрессо

Преимущественно в фильтрованном, "заварном кофе, кофе по-турецки кроме кофеина и полифенолов содержатся еще такие вещества как кафестол и кахвеол. Эти вещества, особенно, кафестол, действуя на определенные рецепторы, нарушают регуляцию синтеза холестерина. часто это может существенно нарушить холестериновый обмен, но тот же кафестол снижает риск диабета и имеет противораковые свойства. Ппоэтому иногда можно пить и заварной кофе.

Как праивльно пить кофе

Пить кофе нужно 2-3 раза в день, желательно в первой половине дня. Во второй половине дня для бодрости лучше выпить зеленого чая.

Когда чувствуете усталость и есть такая возможность, лучше поспать, и сделать это до 15 часов.

И не употреблять кофе на ночь.

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