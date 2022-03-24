Как питаться во время войны: простой и доступный продукт влияет на иммунитет

Как питаться во время войны: простой и доступный продукт влияет на иммунитет

Еще один простой и доступный в большинстве регионов продукт – кефир.

Кефир – уникальный ферментированный напиток, изготовленный из коровьего, козьего или овечьего молока, написала диетология Светлана Фус на своей странице в соцсети.

"Еще в 1908 году иммунолог Илья Мечников отметил что ферментированные продукты — сквашенное молоко, кефир и квашеные овощи влияют на здоровье и долголетие, и предполагал, что молочнокислые бактерии, содержащиеся в них угнетают рост вредных микроорганизмов в кишечнике", — добавляет .

Одни бактерии создают молочную кислоту, другие – ароматические вещества. А дрожжи "съедают" часть молочного сахара и перерабатывают его в этиловый спирт и образуют углекислый газ, который и придает кефиру характерный освежающий «фирменный» вкус.

Кефир, в отличие от других молочных продуктов, содержит очень мало лактозы, так как большая ее часть благодаря кефирному грибку превращается в молочную и пировиноградную кислоту. Также кефир содержит кефиран, полисахарид кефирных дрожжей, которому присущи противомикробные свойства.

Почему следует включать кефир в свой рацион и в период военного положения, и в обычном ритме жизни?

способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками, ⁣ ⁣ ⠀

содержит пробиотики, подавляющие рост вредных бактерий в кишечнике, ⁣ ⁣ ⠀

содержит витамины А, B2, В12, C, РР, ⁣⠀

за счет положительного воздействия на кишечную микрофлору оказывает влияние на иммунные функции организма, ⁣ ⁣ ⠀

богат легкоусвояемым кальцием и белком, ⁣ ⁣ ⠀

подходит для людей с относительной непереносимостью лактозы. В более тяжелых случаях рекомендуется употреблять молочные продукты без лактозы.

Важно! Свежий кефир оказывает легкое слабительное действие, трехдневный-закрепляет.