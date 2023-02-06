Как по ушам определить риск сердечного приступа: фото признаки

Предупредить риск сердечного приступа можно посмотрев на уши. Как понять, что нужно обратить внимание на сердце, читайте в материале ТСН.ua

Согласно информации Британского кардиологического фонда в Великобритании, сердечные болезни вызывают около 160 000 смертей ежегодно, то есть смерть от последствий этой болезни наступает каждые три минуты. Поэтому так важно уделять внимание не только лечению болезни, но и ее профилактике.

Сердечный приступ возникает из-за внезапного прекращения притока крови к сердцу. Признаки болезни сердца могут проявляться в разных местах тела. На болезнь может указывать и особый вид ушей, вернее мочки уха, сообщает издание Express Daily со ссылкой на врачей.

Особая складка на ухе, указывающая на сердечный приступ, известна как "признак Франко". Так она названа в честь человека, первым заметившего эту складку — врача Сандера Франко.

Франк впервые обратил внимание, что у пациентов с болью в груди и закупоркой коронарных артерий, на ушах имеется диагональная складка мочки. Эта диагональная складка мочки уха и стала известна как признак Франко.

Проведенные исследования показали, что эта складка связана с, в частности, с потерей эластина и эластичных волокон, процессом, который повреждает кровеносные сосуды у людей с ишемической болезнью сердца, то есть в повышенным риском сердечных заболеваний.

Среди наиболее распространенных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний о которых следует помнить:

болезненные, неприятные ощущения в области грудной клетки,

одышка,

отечность,

головокружение и/или головная боль,

нарушение сердцебиения, перебои в работе сердца,

повышенная утомляемость организма.

Болезнь гораздо легче вылечить на ранних стадиях, поэтому не стоит ожидать учащения симптомов и опасных осложнений, лучше сразу обратиться к врачу.

Читайте также: