Как поддержать человека словами, если кто-то умер: фразы, которые, по мнению психологов, лучше не говорить

Фразы, которых лучше не говорить человеку в скорби

Когда близкий человек переживает потерю, мы часто оказываемся в сложной ситуации: хочется помочь, но страх сказать или сделать что-то неправильное сдерживает. Переживание потери — это глубоко личный опыт, который у каждого человека происходит по-своему, и важно найти правильные слова и избегать фраз, к сожалению, достаточно популярных для таких ситуаций, которые могут только усугубить ситуацию.

Фразы, которых следует избегать в разговоре с человеком в скорби

Некоторые высказывания, даже сказанные с благими намерениями, могут нанести вред человеку в скорби. Поддержка человека, переживающего утрату, требует особой деликатности и понимания. Некоторые фразы, даже сказанные с наилучшими намерениями, могут нанести больше вреда, чем пользы. Психолог Марк Треверс советует избегать клишированных фраз типа:

«Он/она сейчас в лучшем мире». Такая фраза может обесценить чувство потери и создать впечатление, что горе не имеет смысла. Такие высказывания могут казаться утешительными, но часто воспринимаются как клише, не учитывающие уникальность болей утраты. Исследования показывают, что около 60% людей, переживающих горе, считают такие фразы бесполезными

«Время лечит все раны» . Это может показаться банальностью, игнорирующей реальные чувства человека. Эта фраза может обесценивать текущие переживания человека, создавая впечатление, что его боль временная и незначительная.

«Держись» или «Пора двигаться дальше». Такие слова оказывают давление на человека и могут вынудить его скрывать свои подлинные эмоции.

"Я думал/думала, ты будешь более расстроен/расстроен." Такие комментарии базируются на стереотипных представлениях о стадиях горя и могут давить на человека, заставляя его соответствовать определенным ожиданиям.

"Прошел год, пора двигаться дальше." Каждый переживает потерю по-своему, и установление временных рамок для горя, по мнению психологов, неуместно и может усилить страдания.

Как правильно поддержать человека словами в скорби

Вместо этого следует использовать высказывания, которые признают боль человека и поддерживают его эмоции:

Я не представляю, что ты чувствуешь, но я здесь, чтобы тебя выслушать" : Это показывает готовность быть рядом и поддерживать без порицания.

: Это показывает готовность быть рядом и поддерживать без порицания. "Твои чувства абсолютно нормальны, и ты можешь скучать столько, сколько нужно" : Это дает человеку простор для переживания своих эмоций без давления.

"Я здесь, чтобы помочь тебе в любой момент" : Предложение конкретной помощи может быть очень ценным

Предложение о помощи. Скажите: "Я не представляю, что ты чувствуешь, но готов/готова выслушать, если это тебе нужно." Это создает простор для выражения эмоций без страха осуждения.

Помните, что лучшая поддержка заключается в вашем присутствии, готовности слушать и понимании уникальности переживаний каждого человека.

Кроме слов, важны и действия.

Будьте присутствующими – иногда просто быть рядом, даже в тишине, может быть лучшей поддержкой. Не обязательно говорить многое — иногда достаточно простого присутствия. Сидите рядом, слушайте, если человек хочет поделиться своими чувствами и не пытайтесь «исправить» ситуацию. Тишина также может быть очень ценной.

Помогите с повседневными делами – предложение помочь с домашними обязанностями или другими задачами может снять часть нагрузки с человека в скорби. Предложение помочь с покупками, приготовлением пищи или уборкой может стать большим подспорьем. Главное – не просто спрашивать: «Чем тебе помочь?», а предлагать конкретные варианты: «Я могу принести обед» или «Давай я погуляю с твоей собакой». Горе может парализовать, а также самые простые задачи кажутся невыполнимыми.

Поддерживайте регулярный контакт. Люди в скорби часто чувствуют себя изолированными. Регулярные звонки, сообщения или визиты помогут им понять, что они не оставлены наедине со своей болью. Однако важно быть щепетильным и не навязываться.

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