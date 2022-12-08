Как поддержать ребенка, если его родные получили ранения на войне: конкретные советы

Когда родной человек получает ранение, у ребенка возникает много тревог и вопросов.

Если умалчивать тему, то ребенок будет оставаться со своими домыслами наедине. Вот что советуют в этом случае специалисты Центр здоровья и развития "Круг семьи".

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.

5 советов родителям:

Обсуждайте с состоявшимся ребенком, но не говорите полуправду.

Ищите слова, чтобы объяснить прогноз по дальнейшему течению лечения. Даже если ситуация непредсказуема, ребенку будет гораздо легче, если этот путь он пройдет не один.

Привлекайте ее к заботе о человеке.

Беспокойство можно проявить звонками, рисунками, посещением в больнице. С любовью любые раны заживают быстрее. Но перед тем, как ребенок встретится с раненым, объясните, что он увидит. Если после визита возникнут вопросы, обсудите то, что беспокоит.

Объясняйте ребенку, что раны бывают невидимыми.

Пережитые травматические события проявляются в эмоциональной плоскости, а значит, ребенок может чувствовать, что родной человек изменился. Поэтому нужно объяснить понятным для него способом, что у человека сейчас на душе.

Помогите адаптироваться к изменениям.

После ранения родного человека жизнь семьи может сильно измениться, но ребенок должен знать, что о его нуждах не забыли. Ищите поддержки у родных, друзей, в образовательном заведении.

Идите вперед с надеждой и светом любви.

Когда ночь темнее, звезды самые ясные. Они показывают нам дорогу и дают надежду. Когда возникают трудности, замечайте добро, любовь, отвагу наших защитников, единство. Выбирайте путь любви – к детям, к себе, к семье. Итого легче преодолевать любые испытания.

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Как поддержать людей

Наши защитники и защитницы возвращаются с фронта и приносят домой войну. Раньше мы писали о том, как поддержать того, кого любишь.

К тому же речь шла о том, как действовать после освобождения от оккупации и плена и как поддержать близких.

Также поддержать человека, подвергшегося изнасилованию, может быть очень трудно. Главное, следует помнить, чего не стоит делать и говорить в такой ситуации. Собрали вам соответствующие советы.

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