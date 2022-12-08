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Как поддержать ребенка, если его родные получили ранения на войне: конкретные советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
2 мин
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Как поддержать ребенка, если его родные получили ранения на войне: конкретные советы

Фото: Associated Press

Когда родной человек получает ранение, у ребенка возникает много тревог и вопросов.

Если умалчивать тему, то ребенок будет оставаться со своими домыслами наедине. Вот что советуют в этом случае специалисты Центр здоровья и развития "Круг семьи".

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.

5 советов родителям:

  • Обсуждайте с состоявшимся ребенком, но не говорите полуправду.

Ищите слова, чтобы объяснить прогноз по дальнейшему течению лечения. Даже если ситуация непредсказуема, ребенку будет гораздо легче, если этот путь он пройдет не один.

  • Привлекайте ее к заботе о человеке.

Беспокойство можно проявить звонками, рисунками, посещением в больнице. С любовью любые раны заживают быстрее. Но перед тем, как ребенок встретится с раненым, объясните, что он увидит. Если после визита возникнут вопросы, обсудите то, что беспокоит.

  • Объясняйте ребенку, что раны бывают невидимыми.

Пережитые травматические события проявляются в эмоциональной плоскости, а значит, ребенок может чувствовать, что родной человек изменился. Поэтому нужно объяснить понятным для него способом, что у человека сейчас на душе.

  • Помогите адаптироваться к изменениям.

После ранения родного человека жизнь семьи может сильно измениться, но ребенок должен знать, что о его нуждах не забыли. Ищите поддержки у родных, друзей, в образовательном заведении.

  • Идите вперед с надеждой и светом любви.

Когда ночь темнее, звезды самые ясные. Они показывают нам дорогу и дают надежду. Когда возникают трудности, замечайте добро, любовь, отвагу наших защитников, единство. Выбирайте путь любви – к детям, к себе, к семье. Итого легче преодолевать любые испытания.

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Как поддержать людей

Наши защитники и защитницы возвращаются с фронта и приносят домой войну. Раньше мы писали о том, как поддержать того, кого любишь.

К тому же речь шла о том, как действовать после освобождения от оккупации и плена и как поддержать близких.

Также поддержать человека, подвергшегося изнасилованию, может быть очень трудно. Главное, следует помнить, чего не стоит делать и говорить в такой ситуации. Собрали вам соответствующие советы.

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Дата публикации
Просмотры
85
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