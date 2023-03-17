Как похудеть без диет, таблеток, в домашних условиях: лучшие советы, чтобы сбросить вес

Делимся секретами похудения без лишних усилий в материале ТСН.ua

Сбросить 5-10 кг без изнурительных диет, без тренажерных залов в домашних условиях можно, если изменить определенные привычки и усовершенствовать свой рацион.

Что нужно изменить, чтобы сбросить вес и похудеть без диет на 10 кг

Пейте больше воды, минимум два литра в день. Помимо общей пользы для организма вода перед приемом пищи снижает аппетит. Значит и заставляет меньше есть. Если почувствовали голод, выпейте воду. Если через 10 минут после этого хочется есть, это действительно есть голод и можно поесть. После пробуждения выпивайте стакан теплой воды натощак, чтобы кишечник хорошо работать в течение всего дня.

Начинайте потребление пищи салатом. Содержащиеся в овощах пищевые волокна обладают свойством набухать в желудке, благодаря чему — чувствовать себя сытыми.

Голубой цвет помогает похудеть. Если есть такая возможность, ешьте в комнате с голубыми стенами, из голубых тарелок и т.д. Ученые утверждают, что голубой цвет удивительным образом угнетает аппетит, в то время как теплые оттенки — желтый, коричневый или розовый делают блюдо более аппетитным.

Если тарелки будут не только голубыми, но и маленького размера – это еще больше ускорит похудение. Размер имеет значение, когда дело касается не только порции, но и посуды. Чем больше тарелка, тем меньше кажется порция, захочется доложить что-то еще. В маленькую тарелку поместится меньше еды. Кроме того, мозг получит сигнал, что мы наелись, когда заметит, что тарелка пустая.

Наведите порядок на кухне, уберите с видного места калорийные продукты. В холодильнике разложите продукты так, чтобы на видном месте лежала более полезная пища.

Ешьте пищу, а не закуски, не совершайте перекусы между приемом пищи.

Превратите потребление пищи в неспешный ритуал, во время которого долго и тщательно пережевывайте пищу.

Эксперты советуют уменьшить обычные порции в два раза, а то, что останется пережевывать медленно и сосредоточенно.

Соблюдайте правило 20 минут. Если после еды не появилось ощущение насыщения, подождите 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы до мозга дошли сигналы, что организм получил достаточное количество пищи.

Воспользуйтесь советом некоторых экспертов есть в 12-часовом окне. Принимайте пищу в течение 12-часового периода, например с 8 до 20 часов.

Если очень хочется сладкого – не паникуйте. Старайтесь употреблять сладости в первой половине дня, и не раньше чем через два часа после основной пищи.

Чашка крепкого заварного кофе утром не только предоставит энергию, но и повысит уровень метаболизма на 16%. Чтобы кофе способствовал похудению, выбирайте качественный продукт и не добавляйте к нему сахара и других примесей. Одной чашки в день вполне достаточно для результата.

Высыпайтесь, правильное количество сна является очень важным фактором в поддержании здорового веса.

Поддерживайте низкую температуру в помещении, особенно во время сна. Исследования свидетельствуют, что в холодных помещениях сжигается больше калорий, чем в теплых из-за ускорения метаболизма.

Старайтесь стоять тогда и там, где это только можно – разговаривая по телефону, решая задачи на работе, уступая место транспорту, готовя на кухне.

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