Как похудеть без диет, таблеток, в домашних условиях: лучшие советы, чтобы сбросить вес

Делимся секретами похудения без лишних усилий в материале ТСН.ua
Сбросить 5-10 кг без изнурительных диет, без тренажерных залов в домашних условиях можно, если изменить определенные привычки и усовершенствовать свой рацион.
Что нужно изменить, чтобы сбросить вес и похудеть без диет на 10 кг
- Пейте больше воды, минимум два литра в день. Помимо общей пользы для организма вода перед приемом пищи снижает аппетит. Значит и заставляет меньше есть. Если почувствовали голод, выпейте воду. Если через 10 минут после этого хочется есть, это действительно есть голод и можно поесть. После пробуждения выпивайте стакан теплой воды натощак, чтобы кишечник хорошо работать в течение всего дня.
- Начинайте потребление пищи салатом. Содержащиеся в овощах пищевые волокна обладают свойством набухать в желудке, благодаря чему — чувствовать себя сытыми.
- Голубой цвет помогает похудеть. Если есть такая возможность, ешьте в комнате с голубыми стенами, из голубых тарелок и т.д. Ученые утверждают, что голубой цвет удивительным образом угнетает аппетит, в то время как теплые оттенки — желтый, коричневый или розовый делают блюдо более аппетитным.
- Если тарелки будут не только голубыми, но и маленького размера – это еще больше ускорит похудение. Размер имеет значение, когда дело касается не только порции, но и посуды. Чем больше тарелка, тем меньше кажется порция, захочется доложить что-то еще. В маленькую тарелку поместится меньше еды. Кроме того, мозг получит сигнал, что мы наелись, когда заметит, что тарелка пустая.
- Наведите порядок на кухне, уберите с видного места калорийные продукты. В холодильнике разложите продукты так, чтобы на видном месте лежала более полезная пища.
- Ешьте пищу, а не закуски, не совершайте перекусы между приемом пищи.
- Превратите потребление пищи в неспешный ритуал, во время которого долго и тщательно пережевывайте пищу.
- Эксперты советуют уменьшить обычные порции в два раза, а то, что останется пережевывать медленно и сосредоточенно.
- Соблюдайте правило 20 минут. Если после еды не появилось ощущение насыщения, подождите 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы до мозга дошли сигналы, что организм получил достаточное количество пищи.
- Воспользуйтесь советом некоторых экспертов есть в 12-часовом окне. Принимайте пищу в течение 12-часового периода, например с 8 до 20 часов.
- Если очень хочется сладкого – не паникуйте. Старайтесь употреблять сладости в первой половине дня, и не раньше чем через два часа после основной пищи.
- Чашка крепкого заварного кофе утром не только предоставит энергию, но и повысит уровень метаболизма на 16%. Чтобы кофе способствовал похудению, выбирайте качественный продукт и не добавляйте к нему сахара и других примесей. Одной чашки в день вполне достаточно для результата.
- Высыпайтесь, правильное количество сна является очень важным фактором в поддержании здорового веса.
- Поддерживайте низкую температуру в помещении, особенно во время сна. Исследования свидетельствуют, что в холодных помещениях сжигается больше калорий, чем в теплых из-за ускорения метаболизма.
- Старайтесь стоять тогда и там, где это только можно – разговаривая по телефону, решая задачи на работе, уступая место транспорту, готовя на кухне.
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