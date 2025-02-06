Как похудеть без спорта: 10 правил от известного эксперта по диетологии

Врач Майкл Мосли, известный британский врач и эксперт по диетологии, поделился советами по похудению.

Существует много разных элементов для похудения, и люди по-разному реагируют на разные методы диеты и тренировок. Но физических упражнений недостаточно, по мнению диетолога, когда дело доходит до перемещения упрямого жира. Ключ к снижению веса – в правильном питании и здоровых привычках.

1. Ранний ужин и избегание поздних перекусов

Мосли рекомендует завершать прием пищи не позднее 19:30-20:00 и избегать калорийных перекусов после этого времени. Он объясняет, что жир и сахар, потребленные поздним вечером, остаются в организме гораздо дольше, поскольку пищеварительный процесс прекращает свою активную работу. Поэтому важно соблюдать режим питания, чтобы поддерживать здоровый вес.

2. Потребление достаточного количества белка

Доктор Мосли рекомендует ежедневно потреблять от 50 до 70 г белка. Получить белок можно из мяса, рыбы, бобовых и других источников. Высокое содержание белка в рационе помогает поддерживать ощущение сытости и способствует сохранению мышечной массы во время похудения.

3. Прерывистое голодание

Мосли предлагает метод прерывистого голодания, при котором прием пищи ограничивается определенным временным окном. К примеру, можно начать с 12-часового окна приема пищи, а затем сократить его до 10 часов. Он рекомендует завершать прием пищи в 20:00 и не есть до следующего завтрака в 8:00. Этот подход помогает контролировать калорийность рациона и улучшает метаболизм.

4. Правильные перекусы

Если возникает потребность в перекусах, Мосли советует выбирать продукты, богатые клетчаткой, такие как горсть орехов. Они сытные, богатые белком и другими полезными микроэлементами, что помогает избежать желания "съесть что-нибудь сладкое".

5. Сокращение потребления сахара и крахмалистых углеводов

Мосли рекомендует уменьшить потребление сахара и крахмалистых углеводов, таких как хлеб, макароны, картофель и белый рис. Он предлагает заменить их на более здоровые альтернативы, например, целозерновые продукты, булгур, ячмень, дикий рис и гречку. Это помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует похудению.

6. Соблюдение правила "семь в день"

Мосли рекомендует пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы снизить тягу к пище и улучшить самочувствие. Он предлагает правило "семь в день", которое состоит в том, чтобы ходить в туалет семь раз в день, что свидетельствует о достаточном потреблении воды. Это помогает снизить тягу к алкоголю и улучшить общее самочувствие.

7. Избегание подсчета калорий

Мосли советует не сосредотачиваться на подсчете калорий, а сосредоточиться на употреблении цельных продуктов. Он отмечает, что для людей без существенных проблем со здоровьем или детей подсчет калорий не необходим. Однако для людей с диабетом второго типа или гипертонией переход на более здоровое питание может оказаться полезным.

8. Правильный выбор продуктов для завтрака

Мосли рекомендует избегать потребления сахара, сладкого лакомства, напитков и десертов на завтрак. Он отмечает, что большинство сухих завтраков содержат сахар, поэтому лучше выбирать более здоровые варианты, богатые клетчаткой и белок.

9. Соблюдение режима питания

Мосли подчеркивает важность соблюдения режима питания, включая регулярные приемы пищи и избегание пропусков. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и контролировать аппетит.

10. Поддержание здорового образа жизни

Кроме питания, Мосли рекомендует вести здоровый образ жизни, включая достаточный сон, управление стрессом и избегание вредных привычек. Эти факторы способствуют общему состоянию здоровья и помогают в процессе похудения.

Похудеть без необходимости интенсивных тренировок возможно

Следуя этим советам и подходам, предложенным врачом Майклом Мосли, вы сможете постепенно и эффективно похудеть без необходимости интенсивных тренировок. Главным аспектом является сохранение здорового баланса в жизни и питании, что позволит вам добиться желаемого результата без стресса и ненужных ограничений.