Как похудеть без жестких диет: блогерша рассказала, как кушала любимый десерт и потеряла 11 килограммов

Известная фитнес-блогерша Изабель Моррис похудела на 11 килограммов без экстремальных диет и тренировок. Она известна в сети как тренер по фитнесу "для ленивых девочек".

Обычно люди пытаются сбросить вес, прибегая для этого к тяжелой борьбе. Как считает фитнес-блогерша, похудеть бывает проще, чем обычно думают — для этого нужно внести реалистичные изменения в собственный образ жизни. Сменить питание и правильно тренироваться не так уж и трудно.

Изабель Моррис делится советами, как это сделать, со своими 110 000 подписчиками в Instagram , показывая свой собственный прогресс в похудении. Она рассказала, как именно она достигла своего превращения, не отказываясь от еды, которая ей нравится – каждый вечер она продолжала кушать свой любимый десерт.

В откровенном видео она продемонстрировала значительные изменения в своем теле после того, как изменила свой распорядок дня. Можно с уверенностью сказать, что теперь ее живот гораздо более четкий, и она выглядит фантастически.

До похудения блогерша чувствовала себя "вялой, медленной и просто не слишком уверенной в своей шкуре", а теперь довольна произошедшими изменениями.

Что делать, чтобы похудеть: советы блогерши

Фитнес-блогерша выделила основные ключевые шаги к своему успеху.

Потребление многих продуктов с высоким содержанием белка . Для потери жира важен дефицит калорий, а не уменьшение потребления пищи в целом. Поэтому Изабель выбрала путь потребления объемной, низкокалорийной пищи, богатой белками, что позволило оставаться долгое время сытой и бодрой в пределах своего калорийного лимита.

Регулярные силовые тренировки. Важна не общая потеря веса, а потеря жира. А силовые тренировки, поднятие тяжестей защищают мышечную массу, обеспечивая фактическую потерю жира. Изабель регулярно, 4-5 раз в неделю, посещает спортзал для силовых занятий и не только.

Важна Шаги и кардиотренировка сыграли немаловажную роль в потере веса . Во-первых, Изабель ставит своей целью делать от 8 тыс. до 10 тыс. шагов в день, затем, кроме этого, 2-4 раза в неделю она занимается кардиотренировкой – 20-30-минутные пробежки или езда на велосипеде. Все эти усилия значительно способствуют достижению ее целей.

сыграли немаловажную роль в потере веса Последовательность и терпение – самое главное для достижения своих целей. Некоторое время Изабель не наблюдала никаких изменений на весах, но продолжала двигаться к своей цели и достигла ее в долгосрочной перспективы — потеряла за 15 месяцев более 11 килограммов.

И самое главное — фитнес-тренер продолжает ежевечерне наслаждаться любимым десертом.

Как похудеть без диет

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