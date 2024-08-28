Как похудеть, если вам за 40: диетология раскрыла важные секреты как сбросить вес

Многие женщины в 40 лет и старше знают, что в этом возрасте у них начинаются самые неприятные изменения с фигурой, которая полнеет и увеличивается в объемах. Диетология, эксперт по женскому здоровью и автор многих книг о питании Ники Уильямс отмечает, что причиной полноты являются гормональные изменения, происходящие в женском организме на этом этапе жизни. С приближением менопаузы в женском организме снижается уровень полового гормона эстрогена, что заставляет организм более бережно накапливать жир, так как жировая ткань позволяет ему получать дополнительный эстроген. Подобному накоплению жира способствует и замедление метаболизма, тоже, к сожалению, неизбежного с возрастом.

Как отмечает эксперт "Женщины, переживающие период перед менопаузой и менопаузу, более склонны к резистентности к инсулину и увеличению веса. Это связано с метаболическими изменениями, связанными с колебаниями надпочечников, щитовидной железы и половых гормонов, а также с повышенной тяжестью переносимости углеводов.

Из-за замедления метаболизма, увеличения соотношения жира и мышц, меньшей активности или большего стресса, мы просто не можем справляться с углеводами, как раньше. С возрастом наши гормоны щитовидки могут стать менее эффективными, и это может замедлить наш метаболизм, из-за чего очень трудно похудеть. Диетология объяснила, что лишние килограммы чаще всего откладываются вокруг талии и на бедрах.

Несмотря на происходящие изменения, похудеть женщинам старше 40 лет возможно. В первую очередь, как отмечает эксперт, женщинам нужно следить не только за калориями, но и количеством питательных веществ в тех продуктах, которые они употребляют ежедневно.

В первую очередь, по словам специалиста, женщинам во время менопаузы нужно есть овощи, которые должны составлять не менее половины каждой порции. Нужно сосредоточиться на крестоцветных овощах — брокколи, белокочанной и цветной капусте, листовой свекле и т.д. Именно такие овощи особенно полезны для детоксикации избытка гормонов.

которые должны составлять не менее половины каждой порции. Нужно сосредоточиться на брокколи, белокочанной и цветной капусте, листовой свекле и т.д. Именно такие овощи особенно полезны для детоксикации избытка гормонов. Еще одно вещество, которое нужно употреблять – это жиры . Именно жиры помогут в усвоении витаминов, выработке гормонов, поддержании сахара в крови. Среди продуктов, содержащих здоровые жиры, диетология рекомендует авокадо, жирную рыбу, кокосовое и оливковое масла, орехи, семена.

. Именно жиры помогут в усвоении витаминов, выработке гормонов, поддержании сахара в крови. Среди продуктов, содержащих здоровые жиры, диетология рекомендует авокадо, жирную рыбу, кокосовое и оливковое масла, орехи, семена. Потреблять достаточное количество белка , есть молочные продукты, яйца, качественное мясо, рыбу, чечевицу, фасоль, нут, лебеду, семена и орехи.

, есть молочные продукты, яйца, качественное мясо, рыбу, чечевицу, фасоль, нут, лебеду, семена и орехи. Избегать рафинированных углеводов , содержащихся в обработанных пищевых продуктах – пирожных, макаронах, хлебе, сахаре, выпечке. Лучше их заменить сложными углеводами, которые есть в овощах, коричневом рисе, сладком картофеле, фасоли, бобовых, лебеде.

, содержащихся в обработанных пищевых продуктах – пирожных, макаронах, хлебе, сахаре, выпечке. Лучше их заменить сложными углеводами, которые есть в овощах, коричневом рисе, сладком картофеле, фасоли, бобовых, лебеде. Отказаться от перекусов между приемами пищи, перерыв между завтраком и обедом, обедом и ужином должен составлять четыре-шесть часов.

перерыв между завтраком и обедом, обедом и ужином должен составлять четыре-шесть часов. Эксперт порекомендовала длительные периоды воздержания от еды между ужином и завтраком. Если вы откажетесь от еды на 12-16 часов, лучше между ужином и завтраком, организм сможет сжечь больше жира.

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