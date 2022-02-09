Как похудеть естественным образом: 5 натуральных напитков, ускоряющих сжигание жира

Болит горло? Можно пить теплый чай с медом и лимоном. / Pexels

Употребление высококалорийных напитков (газированная сладкая вода, пиво, молочные коктейли) влияет на наш вес. Это все знают. Также многие думают, что какие-то другие напитки способны убрать лишние килограммы. Но волшебного вещества не существует.

Несмотря на рекламу коктейлей для похудения и «напитков, сжигающих жир», не существует специальной жидкости, уничтожающей жировые клетки.

Однако есть напитки, способствующие похудению, подавляющие тягу к пище, что помогает избежать лишних калорий, а также ускоряют метаболизм, чтобы наш организм эффективнее сжигал жир.

Бескалорийные напитки

Подслащенные напитки очень калорийны; они могут способствовать повышению сахара в крови и ожирению. А бескалорийные напитки, в общем, снизят ваше общее потребление калорий, что может помочь сбросить вес. Когда вы похудеете, вы потеряете и тот жир на животе, известный как висцеральный, а также другие жировые отложения в организме.

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Вода

Напитки с низкой или нулевой калорийностью, например вода, помогают ускорить метаболизм.

Кроме воды, одними из лучших бескалорийных напитков является вода с добавлением свежих фруктов, несладкий холодный и горячий чай и кофе.

Но подумайте и о том, с чем они употребляются. Если вы едите картофель фри, который, как правило, содержит много насыщенных жиров, и запиваете его водой, жидкость в этом случае не очень поможет вам похудеть.

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Зеленый чай

Чтобы улучшить метаболизм, начните пить зеленый чай, содержащий кофеин и катехины, биологически активные растительные соединения. Эти два главных компонента повысят окисление жира или способность сжигать жир.

Но то, что вы будете употреблять много зеленого чая, не означает, что вы волшебным образом похудеете, но вместе с другими мерами это сработает.

Исследование, опубликованное в Journal of Functional Foods, показало, что люди, пившие зеленый чай, содержащий катехины и кофеин, потеряли значительное количество висцерального жира в течение 12-недельного периода по сравнению с контрольной группой, которая не пила чай. Чтобы получить наиболее концентрированную дозу катехина, рекомендуем порошок зеленого чая матча.

Несладкий черный чай

Если вам не нравится горький вкус зеленого чая, у вас есть еще один здоровый вариант: чёрный. Напиток, богатый природными флавоноидами, рекламируется как полезный для сердца, который может помочь снизить кровяное давление. И те же флавоноиды играют значительную роль в уменьшении жира, свидетельствуют исследования.

Эксперимент 2014 года в Food & Function это доказал. Ученые сравнивали употребление черного чая с другим напитком с кофеином и обнаружили, что участники исследования, выпивавшие три чашки несладкого черного чая ежедневно в течение трех месяцев, теряли больше см на талии, чем люди, которые пили другой напиток.

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Кофе

Было показано, что употребление напитков с кофеином, таких как кофе, эффективно угнетает аппетит у некоторых людей, что может привести к снижению потребления калорий и уменьшить жир.

Некоторые исследования доказывают, что «кофеин стимулирует термогенез, который по сути заставляет организм производить больше тепла и сжигать дополнительные калории и энергию.

Напиток также может поддерживать здоровье кишечника, играющего ключевую роль в обмене веществ.

Состав и здоровье микробиома нашего кишечника действительно могут повлиять на наш метаболизм. Вот почему диетологи рекомендуют растительную диету, содержащую много клетчатки и ферментированных продуктов, поддерживающих здоровые кишечные бактерии.

Исследования показали, что люди, потребляющие много кофеина, как правило, обладают высоким уровнем определенных здоровых бактерий и низким уровнем потенциально вредных микробов.

Натуральный йогурт

Напиток входит во многие диеты. Рацион с высоким содержанием белка полезен для похудения, не только благодаря подавлению голода, но и росту и восстановлению мышц. Чтобы помочь вашему организму сжигать больше калорий, выбирайте кисло-молочные продукты без примесей и сахара.